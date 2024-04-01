Война — день 768: россияне "буксуют" на фронте, но продолжают бомбардировки городов

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты ведут наступление на востоке Украины с особым вниманием на Авдеевском и Новопавловском направлениях, впрочем, боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта. При этом в ВСУ отмечают, что угрозы россиян вновь пойти на Харьков хоть и нельзя полностью игнорировать, однако сейчас у них нет необходимых для этого ресурсов и сил, поэтому в своем бессилии они продолжают подвергать город бессмысленным авиаударам, из-за чего повреждения наносятся гражданским объектам. Также страдают и другие отдаленные от линии фронта города, которые оккупанты кошмарят дронами и ракетами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Вечером россияне сбросили авиабомбу на Шевченковский район Харькова. Согласно заявлению мэра, взрыв был слышен в центральной части города

О том, что происходило 29 марта, читайте в материале: Война — день 765: российские террористы продолжают террор украинских городов с воздуха

С ситуацией в Украине за 30 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 766: Украина восстанавливает энергосистему и рассуждает о возможном наступлении

Информацию за 31 марта смотрите по ссылке: Война — день 767: захватчики продвигаются под Авдеевкой и беспощадно бомбят Украину