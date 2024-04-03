Україна близька до краху лінії фронту? Politico посилається на анонімних офіцерів ЗСУ

Ситуація на фронті близька до критичної

Ситуація на фронті для України зараз складна, ризик краху значно зріс. На це впливає декілька факторів, серед яких нестача зброї, людського ресурсу та технологій.

Про це пише Politico з посиланням на високопоставлених українських офіцерів. Зазначається, що крах лінії фронту можливий там, де Росія зосередить наступ, який планує.

У ворога, за словами офіцерів, значно більше особового складу, зброї та керованих авіабомб. І цього достатньо, щоб змінити баланс сил.

"Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія, ймовірно, кине на нас. У нас немає цих технологій, і на Заході їх також немає в достатній кількості", – сказав один із високопоставлених військових джерел.

За його словами, тільки українська мужність і стійкість, а також помилки російських командирів зараз можуть змінити похмуру динаміку. Проте покладатися на російські помилки – це не стратегія.

Помилки робить не тільки ворог. Зокрема зараз, за словами офіцерів, зволіканні з Заходу щодо допомоги Україні може стати фатальним. Переважна частина зброї надходить надто пізно та в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію.

До того ж росіяни швидко адаптуються до застосування нової зброї та протидіють їй.

"Наприклад, ми успішно використовували крилаті ракети Storm Shadow і SCALP [поставлені Британією та Францією — ред.] — але лише на короткий час. Росіяни завжди вчаться. Вони не дають нам другого шансу. І в цьому вони успішні. Не вірте галасу про те, що вони просто кидають війська в м’ясорубку на забій… Звичайно, вони теж роблять це — ще більше максимізуючи вплив своєї переваги, — але вони також навчаються та вдосконалюються", — зазначило джерело.

Прикладами вчасного постачання зброї були поставки протитанкових ракет на початку вторгнення, що допомогла відтіснити ворога з Києва. Також HIMARS, легкі реактивні системи залпового вогню, які були використані з користю, дозволивши витіснити Росію з Херсона в листопаді 2022 року.

"Але часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні — вони з’являються, коли вони вже не актуальні", — сказав інший старший офіцер, навівши як приклад винищувачі F-16. Очікується, що близько десятка F-16 будуть готові цього літа після завершення базової підготовки пілотів. "Кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні у 2023 році; вони не підійдуть до 2024 року", – сказав він.

І це тому, що, за словами цього офіцера, Росія готова їм протистояти: "В останні кілька місяців ми почали помічати, що росіяни запускають ракети з Джанкоя на півночі Криму, але без вибухових боєголовок. Ми не могли зрозуміти, що вони роблять, а потім з’ясували: вони дальноміри", – сказав він. Офіцер пояснив, що Росія розраховує, де найкраще розгорнути свої ракетні та радіолокаційні системи С-400, щоб максимізувати зону, яку вони можуть охопити для націлювання на F-16, утримуючи їх подалі від лінії фронту та матеріально-технічних центрів Росії.

ЗСУ потребують більш базової традиційної зброї, а також безпілотників. "Нам потрібні гаубиці та снаряди, сотні тисяч снарядів і ракет", — сказав один із них POLITICO, підрахувавши, що Україні потрібно 4 мільйони снарядів і 2 мільйони безпілотників.

Європа, зі свого боку, намагається допомогти Україні компенсувати колосальний недолік артилерійських снарядів. І в цьому відношенні пропонована Чехією купівля артилерійських боєприпасів для України може збільшити загальну кількість артилерійських боєприпасів як у ЄС, так і за його межами, приблизно до 1,5 мільйона снарядів за ціною 3,3 мільярда доларів — але це все ще недостатньо того, що їй потрібно.

Офіцери підкреслили, що їм потрібно ще багато-багато людей. Зараз у країні не вистачає чоловіків на передовій, і це ускладнює проблему недостатньої підтримки Заходу.

"У нас не тільки військова криза — у нас політична", — сказав один з офіцерів. У той час як Україна ухиляється від великого призову, "Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а можливо, й раніше".

Раніше "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському виданню The Washington Post, в якому поговорив з журналістами про головні проблеми воюючої України. Це й дефіцит ракет для протиповітряної оборони, і варіант, що Збройним силам доведеться відступати без допомоги від США та багато іншого.