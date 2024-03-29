Більше снарядів для ЗСУ: Чехія знайшла спосіб передати Україні додаткові боєприпаси

Чехія не повідомила, звідки надійдуть додаткові боєприпаси

Чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України, до якої вже долучилися 15 країн Європи та світу, може передати нашим Збройним силам значно більше снарядів, ніж планувалося. Чехія знайшла можливість придбати в інтересах ЗСУ додаткові боєприпаси.

Про це пише італійське видання Corriere della Sera із посиланням на власні джерела. Відзначається, що замість 800 тисяч снарядів (півмільйона калібру 155 міліметрів та 300 тисяч калібру 122 міліметри) Україна отримає один мільйон.

Чехія не повідомила, звідки надійдуть додаткові боєприпаси. Але видання припускає, що це може бути Південна Корея, Туреччина, або навіть проросійська Південна Африка. При цьому ще одна добра новина – можливо, Україні не доведеться чекати червня для початку постачань снарядів, оскільки перші з них передадуть в квітні.

Як повідомлялося раніше, Чехія закупила близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які почнуть передавати українській армії найближчим часом, але постачатимуться протягом усього року. Крім того, за чеською ініціативою можливе придбання ще 700 тисяч боєприпасів із країн за межами НАТО.

Також Чехія, яка зголосилася допомогти Україні вирішити снарядний голод і вже оголосила про постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів, може розширити програму допомоги. Тим самим ЗСУ можуть отримати від цієї європейської країни приблизно вдвічі більше снарядів.

Тим часом Єврокомісія в рекордно короткі терміни відібрала 31 проєкт положення ASAP щодо виробництва боєприпасів і виділила на них 500 млн євро. Відібрані проєкти охоплюють п’ять різних галузей: ракети, снаряди, вибухові речовини, порох та сертифікація випробувань і відновлення.