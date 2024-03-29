Больше снарядов для ВСУ: Чехия нашла способ передать Украине дополнительные боеприпасы

Чехия не сообщила, откуда поступят дополнительные боеприпасы

Чешская инициатива по приобретению боеприпасов для Украины, к которой уже присоединились 15 стран Европы и мира, может передать нашим Вооруженным силам гораздо больше снарядов, чем планировалось. Чехия нашла возможность приобрести в интересах ВСУ дополнительные боеприпасы.

Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что вместо 800 тысяч снарядов (полмиллиона калибра 155 миллиметров и 300 тысяч калибра 122 миллиметра) Украина получит один миллион.

Чехия не сообщила, откуда поступят дополнительные боеприпасы. Но издание предполагает, что это может быть Южная Корея, Турция или даже пророссийская Южная Африка. При этом еще одна хорошая новость – возможно Украине не придется ждать июня для начала поставок снарядов, поскольку первые из них передадут в апреле.

Как сообщалось ранее, Чехия закупила около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые начнут передавать украинской армии в ближайшее время, но будут поставлять в течение всего года. Кроме того, по чешской инициативе возможно приобретение еще 700 тысяч боеприпасов из стран за пределами НАТО.

Также Чехия, которая согласилась помочь Украине решить снарядный голод и уже объявила о поставках 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, может расширить программу помощи. Тем самым ВСУ могут получить от этой европейской страны примерно вдвое больше снарядов.

Тем временем Еврокомиссия в рекордно короткие сроки отобрала 31 проект положения ASAP по производству боеприпасов и выделила на них 500 млн евро. Отобранные проекты включают пять различных отраслей: ракеты, снаряды, взрывчатые вещества, порох и сертификация испытаний и восстановление.