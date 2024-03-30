Дефіцит ракет, удари по НПЗ та можливий відступ України: головні заяви Зеленського в інтерв'ю WP

Суперечки в Конгресі дорого коштували Україні, а наступати в цьому році ЗСУ можуть – за однієї умови

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському виданню The Washington Post, в якому поговорив з журналістами про головні проблеми воюючої України. Це й дефіцит ракет для протиповітряної оборони, і варіант, що Збройним силам доведеться відступати без допомоги від США та багато іншого.

Інтерв'ю опублікувало видання на своєму сайті. А "Телеграф" зібрав найголовніші заяви українського президента з його розмови з американськими журналістами.

Про суперечки у Конгресі США

Україна втратила через суперечки у Конгресі США шість місяців. Наша країна більше не може гаяти час та чекати, поки конгресмени домовляться про щось між собою.

"Українські солдати залишатимуться там, де вони зараз знаходяться на сході. Ми втратили півроку… Ми більше не можемо гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями", – зазначив президент.

Зеленський також додав, що критики надання допомоги не розуміють суті війни. Вже не кажучи про те, що в разі виграшу російський диктатор Володимир Путін обере наступними мішенями союзників США.

Про удари України по російським НПЗ

Реакція Сполучених Штатів на атаки України по російських нафтопереробних заводах була негативною. Проте вони не в змозі якось обмежити або заборонити ці удари через низку причин – перш за все тому, що Україна використовує власну зброю.

"Реакція США не була позитивною. Ми використовували свої безпілотники. Ніхто не може сказати нам, що "ви не можете". Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергетичну систему, а росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. Це справедливо", – сказав президент.

За словами Зеленського, зупинити атаки Росії на українську енергетику та підприємства можна, завдаючи таких же сильних ударів у відповідь. Росія заплатить аналогічну ціну і тільки тоді Україна припинить атаки на російську енергетику та НПЗ. Або Україні допоможуть захистити власну енергосистему належним чином.

Про дефіцит боєприпасів та можливий відступ ЗСУ

Оскільки Конгрес ще не прийняв допомогу Україні, а коли він її прийме – невідомо, то може скластися ситуація, коли Збройним силам України доведеться відступити, щоб скоротити лінію фронту та зберегти боєприпаси. Затримки у Конгресі вже дуже дорого обійшлися Україні.

"Якщо немає підтримки США, це означає, що в нас немає ні ППО, ні ракет "Патріот", ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських пострілів. Це означає, що ми будемо відступати крок за кроком… Якщо вам потрібно 8000 пострілів на день для захисту лінії фронту, а у вас, наприклад, тільки 2000, вам доведеться робити менше. Як? Зробіть лінію фронту коротшою. Якщо фронт зламається, росіяни зможуть атакувати великі міста", – підсумував Зеленський.

Про ATACMS

Ракети ATACMS потрібні України не для ударів по території Росії – для цього знайдеться власна зброя. ATACMS може вражати цілі у тимчасово окупованому росіянами Криму. В першу чергу – аеродроми з літаками.

"Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами все — газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі… Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як із морським флотом. Ми витіснили їх із наших територіальних вод. Тепер ми їх виштовхнемо з аеропортів Криму", – сказав він.

Про можливість контрнаступу ЗСУ

Це може здатися дивним, але Зеленський не виключає того, що Україна може озброїти та навчити нові бригади – та почати у 2024 році новий контрнаступ. Щоправда, це може статися тільки у випадку, коли фронт залишатиметься стабільним.

Росіянам вдалося захопити Авдіївку ціною великої крові, але Україна стабілізувала ситуацію завдяки розумним крокам військових. Україна повинна готувати новий контрнаступ, навіть якщо зараз він здається неможливим.

"Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія", – резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія готується до наступу. Володимир Зеленський назвав терміни, коли це може статися.

Також "Телеграф" розповідав про те, що збирається піти у наступ не лише Росія, а й Україна. Володимир Зеленський відкрив плани країни на 2024 рік на фронті.