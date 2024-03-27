Війна в Україні може завершитися вже цього року, але хорошого мало - аналіз від Die Welt

Україна "немає перспектив повернути втрачену територію цього року"

Війна в Україні, ймовірно, не продовжуватиметься роки. Є ризики її заморожування.

Про це пише брюссельський кореспондент Die Welt Крістоф Шільц. Згідно з його припущеннями, американська військова допомога може бути різко скорочена навіть незалежно від результатів виборів. А Європі не вистачає "сил та політичної волі", щоб самостійно надати необхідну допомогу зброєю. Крім того, Європа, побоюючись російської ядерної зброї, страждає від "самостримування", не даючи потрібної зброї Україні на кшталт німецьких Taurus. У РФ навпаки нібито достатньо ресурсів і глобальної підтримки, щоб продовжувати війну ще кілька років.

Все це, у поєднанні з "половинчастими" санкціями, які не поширюються на російські газ та уран та закликами на кшталт "не бити по російських НПЗ", може призвести до заморожування конфлікту. При цьому, на думку Шильця, є ризик, що це станеться вже цього року.

"Загалом, можна припустити, що переговорна позиція України в майбутньому швидше погіршиться через рішення Шольця та інших. Це історична трагедія. Але це прокладе шлях до заморожування цієї жахливої війни… Одна з причин, яка говорить на користь заморожування, полягає в тому, що в ході цієї війни на виснаження навіть через роки — і з витратами, що невпинно зростають, — ні агресор (Росія), ні захисник (Україна) не будуть явно перевершувати один одного" — резюмує кореспондент Die Welt.

На його думку, Україна "немає перспектив повернути втрачену територію цього року. Навпаки, для Києва буде успіхом утримати фронт. Однак навіть це не можна гарантувати з урахуванням сьогоднішніх подій". Він припускає, що протягом цього року слід очікувати нових наступів окупантів, які можуть призвести до територіальних втрат України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи встоїть Україна без допомоги США.