Война в Украине может завершиться уже в этом году, но хорошего мало - анализ от Die Welt

У Украины "нет перспектив вернуть потерянную территорию в этом году"

Война в Украине, вероятно, не будет продолжаться годы. Есть риски её замораживания.

Об этом пишет брюссельский корреспондент Die Welt Кристоф Шильц. Согласно его предположениям, американская военная помощь может быть резко сокращена даже независимо от исхода выборов. А Европе не хватает "сил и политической воли", чтобы самостоятельно оказать необходимую помощь оружием. Кроме того, Европа, опасаясь российского ядерного оружия страдает от "самосдерживания", не давая нужного оружия Украине Вроде немецких Taurus. Напротив у РФ якобы достаточно ресурсов и глобальной поддержки, чтобы продолжать войну еще несколько лет.

Все это, в купе с "половинчатыми" санкциями, которые не распространяются на российские газ и уран и призывов по типу "не бить по российским НПЗ", может привести к замораживанию конфликта. При этом, по мнению Шильца, есть риск, что это произойдет уже в этом году.

"В целом, можно предположить, что переговорная позиция Украины в будущем скорее ухудшится из-за решений Шольца и других. Это историческая трагедия. Но это проложит путь к замораживанию этой ужасной войны…Одна из причин, которая говорит в пользу замораживания, заключается в том, что в ходе этой войны на истощение даже спустя годы — и с неуклонно растущими затратами — ни агрессор (Россия), ни защитник (Украина) не будут явно превосходить друг друга" — резюмирует корреспондент Die Welt.

По его мнению, у Украины "нет перспектив вернуть потерянную территорию в этом году. Наоборот, для Киева будет удачей удержать фронт. Однако даже это нельзя гарантировать с учетом сегодняшних событий". Он предполагает, что, в течение этого года следует ожидать новых наступлений оккупантов, которые могут привести к территориальным потерям Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, устоит ли Украина без помощи США.