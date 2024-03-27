Британский эксперт: Без помощи США Украина выстоит, но надо прекратить глупость

Правительство Украины должно понять, что сейчас оно не работает как следует

Украина устоит в войне против России даже без помощи США, за которую до сих пор не могут проголосовать. Вопрос только в том — как именно. И в этом есть несколько важных аспектов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант. Прежде всего, по его мнению, правительство Украины должно понять, что сейчас оно не работает как следует.

"Пора начать привлекать в руководство страной наиболее квалифицированных людей — а не друзей! Это дало бы просто невероятный эффект. Вся система управления в Украине, включая военную сферу, работает сейчас на 25% эффективности – не больше! Если мы вынудим ее работать хотя бы на 40—50% эффективности, это будет совсем другая страна. Надо хотя бы остановить глупости в госзакупках", — отметил он.

Для этого, говорит эксперт, правительство должно гарантировать, что люди, которые наживаются за счет Вооруженных сил, понесут наказание.

"У вас есть члены парламента, которые покупают квартиры за границей. Ну это же отмывание денег! Они должны сразу оказываться в тюрьме. Потому что этого нельзя делать. Даже если квартиру записать на маму — все равно нельзя! Потому что мама должна отчитаться, сколько она налогов заплатила, зарабатывая на эту квартиру. Не заплатила налоги — мама идет в тюрьму! Для начала года на два. После этого немало мам и жен скажут: охо-хо, я больше не играю в эту игру!", — говорит Грант.

Также, подчеркивает полковник, нужно убирать судей, сажающих невинных людей. Этим должно заниматься Министерство юстиции. А пока, убежден он, его следует называть Министерством несправедливости (англ. Ministry of Injustice. — Авт.).

"Именно потому, что людям приходится тратить время на общение с президентской администрацией и судами — вместо того, чтобы искать деньги на войну и заниматься, скажем, дронами, страна опустилась до этих 25% эффективности. Поднимите эту цифру до 50%, и мы начнем побеждать Россию довольно быстро", — считает Грант.

Больше об этом читайте в первой части интервью Глена Гранта "Телеграфу" под названием "Через два года Россия начнет "трескаться" — британский эксперт по безопасности Глен Грант".

Напомним, ранее мы писали о том, когда в США проголосуют за помощь Украине.