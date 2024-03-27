Британський експерт: Без допомоги США Україна вистоїть, але треба припинити дурощі

Уряд України повинен зрозуміти, що зараз він не працює як слід

Україна встоїть у війні проти Росії навіть без допомоги США, за яку й досі не можуть проголосувати. Питання лише в тому — як саме. І в цьому є кілька важливих аспектів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів полковник британської армії, відомий у світі експерт з безпеки Глен Грант. Насамперед, на його думку, уряд України має зрозуміти, що зараз він не працює як слід.

"Час почати залучати в керівництво країною найбільш кваліфікованих людей — а не друзів! Це дало б просто неймовірний ефект. Вся система управління в Україні, включаючи військову сферу, працює зараз на 25% ефективності — не більше! Якщо ми примусимо її працювати хоча б на 40-50% ефективності, це буде зовсім інша країна.Треба хоча б зупинити дурощі в держзакупівлях", — зазначив він.

Для цього, каже експерт, уряд має гарантувати, що люди, які наживаються за рахунок Збройних сил, будуть покарані.

"У вас є члени парламенту, які купують квартири за кордоном. Ну, це ж відмивання грошей! Вони повинні одразу опинятися у в’язниці. Бо цього не можна робити. Навіть, якщо квартиру записати на маму — все одно не можна! Бо тоді мама має прозвітувати, скільки вона податків заплатила, заробляючи на цю квартиру. Не заплатила податків — мама йде в тюрму! Для початку — років на два. Після цього чимало мам і дружин скажуть: охо-хо, я більше не граю в цю гру!", — каже Грант.

Також, наголошує полковник, треба прибирати суддів, які садять безневинних людей. Цим має займатися Міністерство юстиції. А поки що, переконаний він, його слід називати Міністерством несправедливості (англ. Ministry of Injustice. — Авт .).

"Саме через те, що людям доводиться гаяти час на спілкування з президентською адміністрацією та судами — замість того, щоб шукати гроші на війну і займатися, скажімо, дронами, країна опущена до цих 25% ефективності. Підніміть цю цифру до 50%, і ми почнемо перемагати Росію досить швидко", — вважає Грант.

Більше про це читайте у першій частині інтерв’ю Глена Гранта "Телеграфу" під назвою "Через два роки Росія почне "тріскатися" — британський експерт з питань безпеки Глен Грант".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли у США проголосують за допомогу Україні.