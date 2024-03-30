Дефицит ракет, удары по НПЗ и возможное отступление Украины: главные заявления Зеленского в интервью WP

Споры в Конгрессе дорого стоили Украине, а наступать в этом году ВСУ могут – при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский дал обширное интервью американскому изданию The Washington Post, в котором поговорил с журналистами о главных проблемах воюющей Украины. Это и дефицит ракет для противовоздушной обороны, и вариант, что Вооруженным силам придется отступать без помощи США и многое другое.

Интервью опубликовало издание на своем сайте. А "Телеграф" собрал самые главные заявления украинского президента из его разговора с американскими журналистами.

О спорах в Конгрессе США

Украина потеряла из-за споров в Конгрессе США шесть месяцев. Наша страна больше не может терять время и ждать, пока конгрессмены договорятся о чем-то между собой.

"Украинские солдаты будут оставаться там, где они сейчас находятся на востоке. Мы потеряли полгода… Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями", – отметил президент.

Зеленский также добавил, что критики оказания помощи не понимают сути войны. Уже не говоря о том, что в случае выигрыша российский диктатор Владимир Путин изберет следующими мишенями союзников США.

Об ударах Украины по российским НПЗ

Реакция Соединенных Штатов на атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам была негативной. Однако они не могут как-то ограничить или запретить эти удары по ряду причин – прежде всего потому, что Украина использует собственное оружие.

"Реакция США не была положительной. Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что вы не можете. Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергетическую систему, а россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это справедливо", – сказал президент.

По словам Зеленского, остановить атаки России на украинскую энергетику и предприятия можно, нанося такие же сильные ответные удары. Россия заплатит аналогичную цену, и только тогда Украина прекратит атаки на российскую энергетику и НПЗ. Или Украине помогут защитить свою энергосистему должным образом.

О дефиците боеприпасов и возможном отступлении ВСУ

Поскольку Конгресс еще не одобрил помощь Украине, а когда он ее примет – неизвестно, может сложиться ситуация, когда Вооруженным силам Украины придется отступить, чтобы сократить линию фронта и сохранить боеприпасы. Задержки в Конгрессе очень дорого обошлись Украине.

"Если нет поддержки США, это значит, что у нас нет ни ПВО, ни ракет "Патриот", ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских выстрелов. Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом… Если вам нужно 8000 выстрелов в день для защиты линии фронта, а у вас, например, только 2000, вам придется делать меньше. Как? Сделайте линию фронта короче. Если фронт сломается, россияне смогут атаковать большие города", – подытожил Зеленский.

О ATACMS

Ракеты ATACMS нужны Украине не для ударов по территории России – для этого найдется собственное оружие. ATACMS может поражать цели во временно оккупированном россиянами Крыму. В первую очередь – аэродромы с самолетами.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами все — газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания… Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы их вытолкнем из аэропортов Крыма", – сказал он.

О возможности контрнаступления ВСУ

Это может показаться странным, но Зеленский не исключает того, что Украина может вооружить и научить новые бригады и начать в 2024 году новое контрнаступление. Правда, это может произойти только в том случае, если фронт будет оставаться стабильным.

Россиянам удалось захватить Авдеевку ценой большой крови, но Украина стабилизировала ситуацию благодаря разумным шагам военных. Украина должна готовить новое контрнаступление, даже если сейчас оно кажется невозможным.

"Если вы не будете предпринимать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", – резюмировал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия готовится к наступлению. Владимир Зеленский назвал сроки, когда это может произойти.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что собирается пойти в наступление не только Россия, но и Украина. Владимир Зеленский открыл планы страны на 2024 год на фронте.