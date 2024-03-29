ATACMS таки дадуть Україні? Топгенерал США зробив гучну заяву

Ракети мають дальність до 300 км

США обіцяли передати Україні нові балістичні ракети ATACMS ще з лютого, але тоді цей процес загальмувався через можливий ризик ескалації війни з Росією. Наразі він знизився, що може позитивно вплинути на це питання.

Про це пише Defence One, цитуючи голову Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна. На його думку, про зниження ризику ескалації свідчить стримана відповідь Росії на серію недавніх атак українських безпілотників на території РФ.

Саме це дозволило Пентагону скорегувати свій аналіз ескалаційного ризику через відправку ATACMS.

"Це те, на що ми… звертаємо увагу. Яка ймовірність ескалації на основі… різних можливостей і різних дій", – сказав він.

Після гальмування процесу ухвалення та надання пакета допомоги від США, у тому числі і ракет ATACMS, деякі республіканці були обурені. Адже вони вважають, що без належної допомоги та озброєння України Росія буде захоплювати більше територій та наносити більше ударів.

На перевагу цьому Браун закликав до швидкого ухвалення пакета підтримки. Він додав, що Україна і далі буде стикатися з артилерійними обстрілами росіян, але побоювання щодо масштабного весняного наступу РФ можуть бути перебільшеними.

"Я не знаю, чи зможуть росіяни здійснити великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся… що сталося протягом… минулого року, росіяни фактично кинули багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали. І, як я б сказав, це майже м’ясорубка", – зазначив топгенерал.

Раніше "Телеграф" писав, що у США зробили нову заяву щодо військ НАТО в Україні.