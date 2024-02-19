Росія, готуйся: США дадуть Україні нові варіанти ATACMS

Ці плани обговорюються вже в адміністрації Байдена

США невдовзі можуть передати Україні нові балістичні ракети ATACMS. Їх версія буде далекобійнішою за ту, що передавали ЗСУ у 2023-му році.

Про це повідомляє телеканал NBC, посилаючись на двох американських урядовців. За їхніми словами, адміністрація Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності.

"Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні системи, відомі як ATACMS, але досі вони надали лише старіші системи ATACMS середньої дальності. За словами чиновників, зараз США схиляються до відправки версії ракети більшої дальності, яка дозволить Україні завдати удар далі всередині контрольованого Росією Кримського півострова", — йдеться у повідомленні.

Водночас журналісти зазначили, що представники Міністерства оборони їм повідомили, що США мають обмежений запас ATACMS. А це означає, що вони навряд чи відправлять їх до України без грошей для поповнення запасів США, за які все ніяк не може проголосувати американська влада.

Яка модифікація ATACMS вже є на озброєнні ЗСУ

Нагадаємо, що перше застосування ATACMS було зафіксовано у середині жовтня. Удари припали по аеродромах у Луганську та Бердянську. Тоді стало відомо і про модифікацію цих ракет, які передали нам союзники. Ними є "MGM 140-А". Вони мають дальність дії до 165 км. Цієї дальності, до речі, не вистачає для того, щоб повноцінно працювати по окупантах, наприклад, у окупованому Криму. Тому поки що "зіркою" ударів по загарбниках на півострові залишається крилата ракета Storm Shadow.

Однак "MGM 140-А" має інший "бонус". Це ракети з інерційною системою управління та головною касетною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74

Про те, що потрібно знати про ракети ATACMS, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що Франція передасть Україні свої експериментальні дрони-камікадзе.