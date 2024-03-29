ATACMS таки дадут Украине? Топ-генерал США сделал громкое заявление

Ракеты имеют дальность до 300 км

США обещали передать Украине новые баллистические ракеты ATACMS еще с февраля, но тогда этот процесс затормозился из-за возможного риска эскалации войны с Россией. Сейчас он снизился, что может положительно повлиять на этот вопрос.

Об этом пишет Defence One, цитируя главу Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна. По его мнению, о снижении риска эскалации свидетельствует сдержанный ответ России на серию недавних атак украинских беспилотников на территории РФ.

Именно это позволило Пентагону скорректировать свой анализ эскалационного риска посредством отправки ATACMS.

"Это то, на что мы… обращаем внимание. Какова вероятность эскалации на основе… разных возможностей и разных действий", – сказал он.

После торможения процесса принятия и предоставления пакета помощи от США, в том числе и ракет ATACMS, некоторые республиканцы были возмущены. Они считают, что без должной помощи и вооружения Украины Россия будет захватывать больше территорий и наносить больше ударов.

На противовес этому Браун призвал к быстрому принятию пакета поддержки. Он добавил, что Украина и дальше будет сталкиваться с артиллерийскими обстрелами россиян, но опасения по поводу масштабного весеннего наступления РФ могут быть преувеличенными.

"Я не знаю, смогут ли россияне осуществить большое наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите… что произошло в течение… в прошлом году, россияне фактически бросили много возможностей и личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы получить то, что они получили. И, как я бы сказал, это почти мясорубка", – отметил топ-генерал.

Ранее "Телеграф" писал, что в США сделали новое заявление по поводу войск НАТО в Украине.