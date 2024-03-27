В США зробили нову заяву щодо ударів України по НПЗ Росії

Вашингтон виступає проти проведення таких операцій

Сполучені Штати Америки (США) не підтримують Україну в її ударах по території Росії. Вашингтон неодноразово інформував про це український уряд.

Таку заяву зробив представник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу. Позицію американської влади він ще раз озвучив, коментуючи журналістам удари України щодо російських НПЗ.

"Я не говоритиму про конкретні розмови, але наша позиція від самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання Україною ударів за межами її власної території ", — сказав він.

Нагадаємо, що за два місяці, з 24 січня по 25 березня 2024 року, українські Сили оборони вперше провели масштабну операцію з ураження стратегічної галузі російської економіки — нафтопереробних заводів.

Financial Times 22 березня повідомило, що США закликали Україну відмовитися від ударів по російських заводах. Нібито такі дії спричинять зростання ціни на нафту. Крім того, РФ може атакувати у відповідь.

Раніше "Телеграф" писав, що в Кабміні відповіли на прохання США не бити за російськими НПЗ.