В США сделали новое заявление насчет ударов Украины по НПЗ России

Вашингтон выступает против проведения подобного рода операций

Соединенные Штаты Америки (США) не поддерживает Украину в её ударах по территории России. Вашингтон неоднократно информировал об этом украинское правительство.

Такое заявление сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга. Позицию американских властей он еще раз озвучил, комментируя журналистам удары Украины по российским НПЗ.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", — сказал он.

Напомним, что за два месяца, с 24 января по 25 марта 2024-го года, украинские Силы обороны впервые провели масштабную операцию по поражению стратегической отрасли российской экономики — нефтеперерабатывающим заводам.

Financial Times 22 марта сообщило, что США призвали Украину отказаться от ударов по российским заводам. Якобы такие действия приведут к росту цены на нефть. Кроме того, РФ может атаковать в ответ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кабмине ответили на просьбы США не бить по российским НПЗ.