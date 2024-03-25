Вот это попадание: стали известны масштабы урона Куйбышевскому НПЗ после атаки дронов

Лишь один блок завода производил 70 000 баррелей нефти в день

Куйбышевский НПЗ в Самарской области РФ потерял половину объемов переработки нефти после атаки беспилотников 23 марта. Ранее российские СМИ писали, что в результате удара была повреждена установка АВТ-4, из-за чего полностью остановился производственный цикл.

Об утрате объемов переработки нефти пишет издание Reuters со ссылкой на собственные источники в отрасли. Отмечается, что сразу два человека подтвердили информацию.

"Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в российском городе Самара остановил нефтеперерабатывающий блок CDU-5, одного из двух первичных нефтеперерабатывающих блоков. Это привело к выведению из строя половины мощностей завода. На такой шаг пришлось пойти после атаки беспилотника на выходных", — пишет издание.

Блок CDU-5 имеет производственную мощность 9500 метрических тонн в день (70 000 баррелей), что составляет примерно половину мощности нефтеперерабатывающего завода.

В прошлом году Куйбышевский завод был 29-м по нефтеперерабатывающему потенциалу в России, с долей в 1,34% общего объема переработки нефти. Только в 2023 году НПЗ переработал 3,687 млн. тонн сырой нефти. Благодаря этому было произведено 624 тыс. тонн бензина (1,42% общероссийского), 1,187 млн. тонн дизельного топлива (1,35%), 1,040 млн. тонн мазута (2,56%).

В общем, по расчетам Reuters, из-за постоянных атак БПЛА на, по меньшей мере семь российских НПЗ, Москва уже потеряла около 7% нефтеперерабатывающих мощностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как БПЛА атаковали очередной НПЗ, на этот раз в Славянске-на-Кубани.