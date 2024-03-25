Оце так влучання: стали відомі масштаби збитків Куйбишевського НПЗ після атаки дронів

Лише один блок заводу виготовляв 70 000 барелів нафти на день

Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ втратив половину обсягів перероблення нафти після атаки безпілотників 23 березня. Раніше, російські ЗМІ писали, що внаслідок удару було пошкоджено установку АВТ-4, через що повністю зупинився виробничий цикл.

Про втрату обсягів перероблення нафти пише видання Reuters з посиланням на власні джерела в галузі. Зазначається, що одразу дві особи підтвердили інформацію.

"Куйбишевський нафтопереробний завод у російському місті Самара зупинив нафтопереробний блок CDU-5, одного з двох первинних нафтопереробних блоків. Це призвело до виведення з ладу половини від потужностей заводу. На такий крок довелося піти після атаки безпілотника на вихідних", — пише видання.

Блок CDU-5 має виробничу потужність 9500 метричних тонн на день (70 000 барелів), що становить приблизно половину потужності нафтопереробного заводу.

Минулого року Куйбишевський завод був 29-м за нафтопереробним потенціалом у Росії, з часткою в 1,34% загального обсягу перероблення нафти. Лише у 2023 році НПЗ переробив 3,687 млн тонн сирої нафти. Завдяки цьому було вироблено 624 тис. тонн бензину (1,42% загальноросійського), 1,187 млн тонн дизельного пального (1,35%), 1,040 млн тонн мазуту (2,56%).

Загалом, за розрахунками Reuters, через постійні атаки БПЛА на щонайменше сім російських НПЗ, Москва вже втратила близько 7% нафтопереробних потужностей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як БПЛА атакували черговий НПЗ, цього разу у Слов'янську-на-Кубані.