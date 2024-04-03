Украина близка к краху линии фронта? Politico ссылается на анонимных офицеров ВСУ

Ситуация на фронте близка к критической

Ситуация на фронте для Украины сейчас сложная, риск краха значительно вырос. На это влияет несколько факторов, включая недостаток оружия, человеческого ресурса и технологий.

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров, который остались анонимны. Отмечается, что крах линии фронта возможен там, где Россия сосредоточит планируемое наступление.

У врага, по словам офицеров, гораздо больше личного состава, оружия и управляемых авиабомб. И этого достаточно, чтобы изменить баланс сил.

"Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине ту большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их тоже нет в достаточном количестве", — сказал один из высокопоставленных военных источников.

По его словам, только украинское мужество и стойкость, а также ошибки российских командиров сейчас могут изменить мрачную динамику. Однако полагаться на российские ошибки – это не стратегия.

Ошибки совершает не только враг. В частности, сейчас, по словам офицеров, промедление с Запада по помощи Украине может стать роковым. Подавляющая часть оружия поступает слишком поздно и недостаточно, чтобы изменить ситуацию.

К тому же, россияне быстро адаптируются к применению нового оружия и противодействуют ему.

"Например, мы успешно использовали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставленные Британией и Францией — ред.] — но только на короткое время. Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И в этом они успешны. Не верьте шуму о том, что они просто бросают войска в мясорубку на убой… Конечно, они тоже делают это — еще больше максимизируя влияние своего преимущества, но они также учатся и совершенствуются", — отметил источник.

Примерами своевременной поставки оружия были поставки противотанковых ракет в начале вторжения, что помогло оттеснить врага из Киева. Также HIMARS, легкие реактивные системы залпового огня, использованные с пользой, позволив вытеснить Россию из Херсона в ноябре 2022 года.

"Но часто мы просто не получаем системы вооружения в то время, когда они нам нужны – они появляются, когда они уже не актуальны", – сказал другой старший офицер, приведя в пример истребители F-16. Ожидается, что около десятка F-16 будут готовы этим летом после завершения базовой подготовки пилотов. "Каждое оружие имеет свое правильное время. F-16 требовались в 2023 году; они не подойдут к 2024 году", — сказал он.

И это потому, что, по словам этого офицера, Россия готова им противостоять: "В последние несколько месяцев мы начали замечать, что россияне запускают ракеты из Джанкоя на севере Крыма, но без взрывных боеголовок. Мы не могли понять, что они делают, а потом выяснили: они запускают дальномеры", – сказал он. Офицер объяснил, что Россия рассчитывает, где лучше развернуть свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимизировать зону, которую они могут охватить для таргетинга на F-16, удерживая их подальше от линии фронта и материально-технических центров России.

ВСУ нуждаются в более базовом традиционном оружии, а также беспилотниках. "Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет", — сказал один из них POLITICO, подсчитав, что Украине нужно 4 миллиона снарядов и 2 миллиона беспилотников.

Европа со своей стороны пытается помочь Украине компенсировать колоссальный недостаток артиллерийских снарядов. И в этом отношении предлагаемая Чехией покупка артиллерийских боеприпасов для Украины может увеличить общее количество артиллерийских боеприпасов как в ЕС, так и за его пределами, примерно до 1,5 миллиона снарядов по цене 3,3 миллиарда долларов, но это все еще недостаточно того, что ей нужно.

Офицеры подчеркнули, что им нужно еще много-много людей. Сейчас в стране не хватает мужчин на передовой, и это усугубляет проблему недостаточной поддержки Запада.

"У нас не только военный кризис — у нас политический", — сказал один из офицеров. В то время как Украина уклоняется от большого призыва, Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а возможно, и раньше.

Ранее "Телеграф" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский дал обширное интервью американскому изданию The Washington Post, в котором поговорил с журналистами о главных проблемах воюющей Украины. Это и дефицит ракет для противовоздушной обороны, и вариант, что Вооруженным силам придется отступать без помощи США и многое другое.