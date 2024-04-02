Нас ждет очень сложный апрель: генерал назвал три ошибки ВСУ

Оккупанты пытаются наступать на тактическом уровне, но обвала фронта после ухода ВСУ из Авдеевки не произошло

Украина вошла в апрель в состоянии перезагрузки. Перезагружаются наши силовые органы, включая Совет национальной безопасности, где сменились руководство и задачи. Продолжаются попытки перезагрузить процесс мобилизации. Мы перезагружаем методы ведения войны, учитывая новые реалии, когда помощь со стороны партнеров снижена, а Россия наращивает наступательные действия.

О проблемных моментах российско-украинской войны и способах их решения "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

Вслед за перезагрузкой высшего военного руководства, в Украине произошла перезагрузка руководства СНБО, отмечает Игорь Романенко. Президент ставит задачи нового видения использования данной структуры, с упором на опыт Внешней разведки, бывший глава которой Александр Литвиненко стал новым секретарем СНБО.

"При этом следует понимать, что Совбез — консультационный орган. Не стоит ожидать от него разработки неких доктрин, принятия стратегических решений и так далее. Тем более, что планов у нас бывает много, а вот реализация явно хромает. Как и критическая оценка ситуации, работа над ошибками и так далее", — подчеркивает генерал.

Идет третий год полномасштабной войны, а мы имеем колоссальные проблемы в вопросах мобилизации, акцентирует он. Старое законодательство в этом плане неактуально с учетом военного времени.

"А структуры, которые занимаются мобилизацией (ТЦК) не имеют эффективных инструментов для качественного выполнения своих функций. Тем более что они должны работать рука об руку с государством. Как минимум — с Минобороны, которое переложило соответствующие функции на Генштаб, а тот — на Сухопутные войска. В итоге процесс завис", — констатирует эксперт.

При этом, продолжает он, Рада отдыхает, премьер Шмыгаль и главком Сырский рассуждают о том, что не стоит призывать 500 тысяч человек.

"Да призовите для начала хотя бы 200 тысяч! Необходимо срочно пополнять боевые бригады, которые воюют, имея серьезный некомплект. Не говоря уж о том, что не формируются резервы — ни оперативные, ни стратегические", — возмущается Игорь Романенко.

А противник, меж тем, подчеркивает генерал, продолжает широкомасштабное наступление. И готовит новое.

Увы, у нас не сделаны выводы и по неудачным итогам наступления в 2023 году, считает Игорь Романенко. По его словам, силы, которые могли пробить брешь во вражеской обороне на каком-то одном направлении, распылили на три, а к осени и на четыре (плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области). При таком подходе стратегического успеха быть не могло, констатирует генерал.

Еще одним минусом он называет, что не было своевременно принято решение о строительстве системы обороны.

"Уже с середины прошлого года этим следовало заниматься, — уверен эксперт. — Тем более, что сам противник продемонстрировал, как это следует делать. Буквально за полгода россияне организовали серьезную оборону на Запорожском направлении. И мы смогли пробить только первую линию из трех. И было очевидно, что раз нам не удалось наступление, вскоре свой ход сделает противник. Но у нас масштабное строительство оборонных укреплений толком началось лишь в этом году".

Ко всем прочим проблемам, продолжает Игорь Романенко, американцы прекратили нам военную помощь, оправдывая это своими внутренними политическими баталиями. На самом деле это искусственное торможение, считает эксперт. И напоминает, что есть такой инструмент как ленд-лиз, который Белый дом мог бы перезапустить. Есть возможность передать нам списанные вооружения и боеприпасы. Бесплатно или за условный доллар. Но это не делается.

"Из хорошего — мы в ускоренном порядке пытаемся нарастить мощности своего ВПК, Европа очнулась от летаргического сна и стала значительно активнее помогать Украине, понимая, что, если Россия будет иметь успех здесь, она пойдет дальше. Проявляют инициативу чехи, французы, немцы. Но мы и наши партнеры в последнее время везде запаздываем. Тогда как агрессор набирает ход", — подчеркивает генерал.

Поэтому, предупреждает он, не стоит удивляться, что нас ждет очень сложный апрель. И от того, как мы его переживем, во многом будут зависеть дальнейшие перспективы этой войны.

"Добавляет оптимизма, что нам удалось сбить наступательный импульс армии оккупантов. Хоть россияне продолжают наступать на тактическом уровне, обвала фронта после нашего ухода из Авдеевки не произошло, периодически из рук в руки переходят небольшие населенные пункты в том районе", — поясняет Игорь Романенко.

Он обращает внимание, что у Сил обороны наблюдается улучшение ситуации с боеприпасами — артиллерийскими, для средств ПВО.

"Это понимает и противник, поэтому активизировал воздушные удары. По разным объектам, с акцентом в последнее время на энергетике, чтоб обвалить нашу экономику в целом и ВПК в частности. К тому же это морально-психологическое давление, когда целые города, как тот же Харьков, погружаются во тьму, остаются без тепла и воды", — отмечает генерал.

Всё чаще, продолжает он, на территориях стран НАТО находят обломки российских беспилотников. Периодически залетают ракеты РФ в Польшу, чтоб потом вновь направиться в Украину.

"Не случайно туда уже подтянулись американцы. Они опасаются, что поляки могут сбить российскую ракету, после чего вероятен новый виток эскалации, как считают в США. Но, похоже, у наших западных партнеров медленно, но верно вызревает понимание необходимости сбивать российские ракеты. Возможно, над территорией Украины. Мы, кстати, об этом просили Запад чуть ли не сразу после начала широкомасштабного российского вторжения. Призывали помочь закрыть наше небо. Это актуально и сейчас. Но наши партнеры, похоже, склоняются к такому подходу лишь после того, как увидели, что Путин всё больше распоясывается", — заключает Игорь Романенко.