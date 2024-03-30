Россияне скоро почувствуют это: в Минобороны рассказали, сколько нового оружия приняли на вооружение с начала года

В Украине есть более 500 компаний, работающих на нужды оборонки

Лишь за первые три месяца 2024 года Министерство обороны приняло на вооружение и допустило к эксплуатации около 80 образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Большая часть из них это боеприпасы и беспилотные летающие аппараты.

Как рассказал в блоге для "Интерфакс-Украина" заместитель главы МОУ Иван Гаврилюк, подобная процедура с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет осуществлять их закупки за счет средств из государственного бюджета.

По его словам, помимо боеприпасов и БПЛА в списке также есть наземные роботизированные комплексы, комплексы РЭБ, бронированная и специализированная техника, минометы и средства связи.

"Предприятия отечественной "оборонки" сейчас предлагают немало новинок. Не могу подробно рассказывать об их особенностях, однако подчеркну – некоторые из них обладают уникальными боевыми характеристиками. Надеюсь, агрессор это скоро почувствует на себе", — отметил Гаврилюк.

По его словам, украинские оружейники не только увеличили объемы производства, но и освоили производство новых образцов, на что не в последнюю очередь повлияло упрощение их допуска к эксплуатации. В настоящее время этот процесс занимает несколько недель.

Замглавы МОУ добавил, что сейчас в Украине есть около 500 предприятий и компаний, большинство из которых являются частными структурами, производящих широкий спектр военной продукции. Впрочем, из-за огромного спроса государство неспособно закупить все необходимое.

"Поэтому Минобороны, по заказу Генштаба ВСУ, приоритетно закупает вооружение по так называемому "критическому списку", далее – "закрывает" первоочередные потребности (среди критических, первоочередных потребностей, – артиллерийские, минометные боеприпасы, снаряды для РСЗО, ракеты, БПЛА тому подобное). На остальные средства закупается все остальное вооружение и техника", — объяснил он.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина в 2024 году должна выйти на рекордные показатели оборонного производства.