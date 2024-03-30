Россияне скоро почувствуют это: в Минобороны рассказали, сколько нового оружия приняли на вооружение с начала года
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В Украине есть более 500 компаний, работающих на нужды оборонки
Лишь за первые три месяца 2024 года Министерство обороны приняло на вооружение и допустило к эксплуатации около 80 образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Большая часть из них это боеприпасы и беспилотные летающие аппараты.
Как рассказал в блоге для "Интерфакс-Украина" заместитель главы МОУ Иван Гаврилюк, подобная процедура с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет осуществлять их закупки за счет средств из государственного бюджета.
По его словам, помимо боеприпасов и БПЛА в списке также есть наземные роботизированные комплексы, комплексы РЭБ, бронированная и специализированная техника, минометы и средства связи.
"Предприятия отечественной "оборонки" сейчас предлагают немало новинок. Не могу подробно рассказывать об их особенностях, однако подчеркну – некоторые из них обладают уникальными боевыми характеристиками. Надеюсь, агрессор это скоро почувствует на себе", — отметил Гаврилюк.
По его словам, украинские оружейники не только увеличили объемы производства, но и освоили производство новых образцов, на что не в последнюю очередь повлияло упрощение их допуска к эксплуатации. В настоящее время этот процесс занимает несколько недель.
Замглавы МОУ добавил, что сейчас в Украине есть около 500 предприятий и компаний, большинство из которых являются частными структурами, производящих широкий спектр военной продукции. Впрочем, из-за огромного спроса государство неспособно закупить все необходимое.
"Поэтому Минобороны, по заказу Генштаба ВСУ, приоритетно закупает вооружение по так называемому "критическому списку", далее – "закрывает" первоочередные потребности (среди критических, первоочередных потребностей, – артиллерийские, минометные боеприпасы, снаряды для РСЗО, ракеты, БПЛА тому подобное). На остальные средства закупается все остальное вооружение и техника", — объяснил он.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина в 2024 году должна выйти на рекордные показатели оборонного производства.