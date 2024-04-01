Контракт на поставку дальнобойных ракет подписан: чего Украине ждать от США

Даже Трамп дал заднюю в вопросе помощи Киеву, говорит военный эксперт

В апреле исполнится полгода, как в парламенте США не могут принять законопроект о внешней помощи, включая многомиллиардную поддержку Украины. Очередную попытку обещают предпринять после 9 апреля, когда члены Палаты представителей Конгресса вернутся из отпуска. При этом нет гарантий, что спикер-трампист Майк Джонсон не придумает очередных уловок, чтоб затянуть данный процесс. А тем временем Россия пользуется моментом, чтобы продолжить наступательные действия и готовит новую волну мобилизации.

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук рассказал "Телеграфу", почему США, скорее всего, выделят нам помощь, а также – как жесткая и опасная риторика экс-президента Дональда Трампа разбудила Европу.

Ситуация с тем, как США помогают Украине, а также в целом с российско-украинской войной (в ее широкомасштабной фазе) напоминает Михаилу Макаруку Корейскую войну 1950-х годов.

"Тогда Южная Корея успешно наступала, как мы в 2022-м, выстояв перед первым натиском врага (в их случае – Северной Кореи, в нашем – РФ). А потом включились похожие с нашими "качели", когда Северной Корее пришли на помощь Китай и СССР, а Южная Корея вынуждена была отступать. Затем сильнее на ее стороне включились Штаты с союзниками. Правда, не хотелось бы повторения той истории с заморозкой конфликта. Но некие параллели прослеживаются", – считает эксперт.

По его мнению, помощь от США к нам придет. Включая дальнобойные ракеты. Просто позже, чем могла бы и чем необходимо.

"Мы заключили контакт с США, где засекречено количество ракет, которые нам поставят. Причем, ракеты эти подходят и на комплексы ПВО NASAMS, и на американские F-16, которые надеемся получить в скором времени", – подчеркивает Михаил Макарук.

Важным моментом он считает настроения избирателей. А американские избиратели, акцентирует эксперт, согласно недавнему опросу, видят Украину одним из пяти главных союзников США.

"Общаясь со своими друзьями, проживающими в Штатах, знаю, что там следующие настроения: "А почему США "кидают" своего союзника?! Бросают на произвол судьбы, хотя ранее обещали всячески помогать?" Даже трамписты задаются такими вопросами. В стиле – разве в этом величие Америки? Политики в США очень трепетно относятся к электоральным настроениям. Уж тем более в год выборов. И это сейчас играет на нас", – отмечает Михаил Макарук.

Он напоминает, что Байден в четырех колеблющихся штатах, крайне важных в ракурсе выборов, опережает Трампа, согласно последним опросам. Причем выигрывает, в том числе, потому что электорату не понравились заявления и действия Трампа, направленные на развал союзнических отношений, на попрание собственно демократических ценностей.

"И Трамп уже сам начал давать заднюю, – обращает внимание эксперт. – От риторики "мы ничего не должны давать Украине" он перешел уже к "давать нужно, но в кредит". От "НАТО нам не надо!" к "европейцы просто должны больше вкладываться в собственную безопасность!".

Фактически Трамп своими страшилками о том, что США не будут защищать Европу, если та сама не станет больше заботиться о своей защите, добился позитивных сдвигов. К которым, кстати, давно призывали и европейские "ястребы" НАТО. А именно – требуя увеличивать ВВП на вооруженные силы до 3%.

Многим это не нравится, но такова объективная реальность. И особенно это ощущают, натерпевшиеся в свое время от советчины страны Балтии, Скандинавии, Польша, Чехия. Необходимость больше вкладываться в оборону они поддерживают. Потому что как никто из европейцев понимают угрозу рашизма".

Михаил Макарук напоминает, Чехия взяла на себя снарядную коалицию. А немцы в недавний пакет помощи "зашили" важнейшие для нас ракеты для Patriot, 155 мм снаряды и так далее.

Сержант акцентирует, что Штаты, которые не поставили нам ни одного ЗРК Patriot, а танков предоставили мизерное количество, не входят ни в самолетную коалицию (по поставкам F-16), ни в дроновую, ни в морскую.

"И об этом много пишут и говорят в самих Штатах, – подчеркивает он. – Откровенно недоумевая – почему так? Почему европейцы ведут себя более смело, чем США? Почему мы просто наблюдаем, как РФ терроризирует Украину ракетами, авиабомбами и дронами? Мы что, хотим получить волну украинских беженцев, которая захлестнет не только Европу, но и США?"

А ведь в последнее время, продолжает эксперт, всё больше фактов, что РФ готовит новое наступление, что переназначенный Путин может объявить новую мобилизацию и так далее.

"Да, мы уже видели "великое наступление" под Купянском, где Силы обороны Украины в итоге перебили массу россиян – и дальше Синьковки они не прошли. А сколько они уже "берут" Часов Яр, упершись в итоге в Богдановку? Сколько они потеряли во время наступления на Авдеевку?

При этом нет сомнения, что под 300—400 тысяч россиян мобилизуют в скором времени. То ли до "коронации" Путина в мае, то ли уже после. От своих планов по захвату максимально большей части Украины, по уничтожению нашей государственности россияне не отказались. Более того, чуть ли не возвели это в официальную идеологию, в том числе на религиозной основе", – отмечает Михаил Макарук.

Но и мы не стоим на месте, уверяет он. Силы обороны Украины активно готовят защитные рубежи. Со снарядами уже стало легче. И, судя по всему, это дело наши партнеры скоро поставят на поток.

"Так что – нам есть и будет чем встречать врага (еще б наши нардепы не занимались фигней, а приняли поскорее адекватный закон о мобилизации!). Но на фоне активизации европейцев стоило бы пошевелиться американцам. Потому как проволо́чка с принятием законопроекта о поддержке Украины, Израиля, Тайваня выглядит уже как откровенная слабость США", – констатирует эксперт.