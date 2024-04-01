Контракт на постачання далекобійних ракет підписано: чого Україні чекати від США

Навіть Трамп дав задню у питанні допомоги Києву, каже військовий експерт

У квітні виповниться пів року, як у парламенті США не можуть ухвалити законопроєкт про зовнішню допомогу, включаючи багатомільярдну підтримку України. Чергову спробу обіцяють зробити після 9 квітня, коли члени Палати представників Конгресу повернуться з відпустки. При цьому немає гарантій, що спікер-трампіст Майк Джонсон не придумає чергових хитрощів, щоб затягнути цей процес. А тим часом Росія має момент, щоб продовжити наступальні дії і готує нову хвилю мобілізації.

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук розповів "Телеграфу", чому США, швидше за все, виділять нам допомогу, а також – як жорстка та небезпечна риторика експрезидента Дональда Трампа розбудила Європу.

Ситуація з тим, як США допомагають Україні, а також загалом із російсько-українською війною (у її широкомасштабній фазі) нагадує Михайлу Макаруку Корейську війну 1950-х років.

"Тоді Південна Корея успішно наступала, як ми в 2022-му, вистоявши перед першим натиском ворога (у їхньому випадку — Північної Кореї, в нашому — РФ). А потім включилися схожі з нашими "гойдалки", коли Північній Кореї прийшли на допомогу Китай і СРСР, а Південна Корея змушена була відступати. Потім сильніше на її боці включилися Штати з союзниками. Щоправда, не хотілося б повторення тієї історії з замороженням конфлікту. Але деякі паралелі простежуються", — вважає експерт.

На його думку, допомога від США до нас прийде. Включаючи далекобійні ракети. Просто пізніше, ніж могла б і чим потрібно.

"Ми уклали контакт з США, де засекречено кількість ракет, які нам поставлять. Причому ці ракети підходять і на комплекси ППО NASAMS, і на американські F-16, які сподіваємося отримати незабаром", — підкреслює Михайло Макарук.

Важливим моментом він вважає настрої виборців. А американські виборці, наголошує експерт, згідно з недавнім опитуванням, бачать Україну одним з п’яти головних союзників США.

"Спілкуючись зі своїми друзями, які мешкають у Штатах, знаю, що там такі настрої: "А чому США "кидають" свого союзника?! Кидають напризволяще, хоча раніше обіцяли всіляко допомагати?" Навіть трампісти ставлять собі такі запитання. У стилі – хіба в цьому велич Америки? Політики в США дуже трепетно ставляться до електоральних настроїв. Тим більше у рік виборів. І це зараз грає на нас", – зазначає Михайло Макарук.

Він нагадує, що Байден у чотирьох штатах, що вагаються в ракурсі виборів, випереджає Трампа, згідно з останніми опитуваннями. Причому виграє, зокрема тому, що електорату не сподобалися заяви та дії Трампа, спрямовані на розвал союзницьких відносин, на зневажання власне демократичних цінностей.

"І Трамп вже сам почав давати задню, — зауважує експерт. — Від риторики "ми нічого не повинні давати Україні" він перейшов уже до "давати треба, але в кредит". Від "НАТО нам не треба!" до "європейці просто повинні більше вкладатися у власну безпеку!".

Фактично Трамп своїми страшилками про те, що США не захищатимуть Європу, якщо та сама не більше піклуватиметься про свій захист, досяг позитивних зрушень. До яких, до речі, давно закликали і європейські "яструби" НАТО. А саме вимагаючи збільшувати ВВП на збройні сили до 3%.

Багатьом це не подобається, але такою є об’єктивна реальність. І особливо це відчувають країни Балтії, що свого часу натерпілися від радянщини, країни Скандинавії, Польща, Чехія. Необхідність більше вкладатись в оборону вони підтримують. Тому що як ніхто з європейців розуміють загрозу рашизму".

Михайло Макарук нагадує, що Чехія взяла на себе снарядну коаліцію. А німці в недавній пакет допомоги "зашили" найважливіші для нас ракети для Patriot, 155 мм снаряди тощо.

Сержант акцентує, що Штати, які не поставили нам жодного ЗРК Patriot, а танків надали мізерну кількість, не входять ані до літакової коаліції (за постачанням F-16), ані до дронової, ані до морської.

"І про це багато пишуть і говорять у самих Штатах, – підкреслює він. – Відверто дивуючись – чому так? Чому європейці поводяться сміливіше, ніж США? Чому ми просто спостерігаємо, як РФ тероризує Україну ракетами, авіабомбами та дронами? Ми що, хочемо отримати хвилю українських біженців, яка захлисне не лише Європу, а й США?"

Адже останнім часом, продовжує експерт, все більше фактів, що РФ готує новий наступ, що перепризначений Путін може оголосити нову мобілізацію тощо.

"Так, ми вже бачили "великий наступ" під Куп’янськом, де Сили оборони України в результаті перебили масу росіян — і далі Синьківки вони не пройшли. А скільки вони вже "беруть" Часів Яр, упершись у підсумку у Богданівку? Скільки вони втратили під час наступу на Авдіївку?

При цьому немає сумніву, що під 300—400 тисяч росіян незабаром мобілізують. Чи то до "коронації" Путіна у травні, чи вже після. Від своїх планів щодо захоплення максимально більшої частини України, щодо знищення нашої державності росіяни не відмовилися. Щобільше, мало не звели це до офіційної ідеології, зокрема на релігійній основі", – зазначає Михайло Макарук.

Але й ми не стоїмо на місці, запевняє він. Сили оборони України активно готують захисні рубежі Зі снарядами вже полегшало. І, зважаючи на все, цю справу наші партнери скоро поставлять на потік.

"Так що – нам є і буде чим зустрічати ворога (ще б наші нардепи не займалися фігнею, а прийняли якнайшвидше адекватний закон про мобілізацію!). Але на тлі активізації європейців варто було б поворушитися американцям. Тому як тяганина з ухваленням законопроєкту про підтримку України, Ізраїлю, Тайваню виглядає вже як відверта слабкість США", – констатує експерт.