Тримає в заручниках мільйони українців: в CNN "рознесли" спікера Палати представників Майка Джонсона

На фоні загрози для цивілізованого світу поведінка Джонсона виглядає щонайменше дуже дивно

В той час, коли російські терористи невпинно атакують Україну з повітря, безпека величезної кількості життів залежить від української протиповітряної оборони. Своєю чергою, українська протиповітряна оборона критично залежить від допомоги США, проте її блокує у Конгресі "один із найпотужніших союзників російського президента Володимира Путіна" – трампіст Майк Джонсон.

Про це пишуть оглядачі CNN Амелія Ґласер та Марсі Шор. Журналістки зазначають, що трампізм Джонсона та його вірність експрезиденту США призвели до катастрофічної ситуації, коли мільйони осіб стали заручниками бездіяльності одного американського політика.

"Майк Джонсон, вірний Дональду Трампу, який хвалив Путіна, тримає в заручниках 42 мільйони людей в Україні. По всій Україні діти постійно опиняються похованими під завалами, убиті ракетним обстрілом Кремля. Українці знають, що їхні життя залежать від того, чи винесе Джонсон додатковий законопроєкт щодо національної безпеки на розгляд Палати представників", – сказано у статті.

Авторки зазначають, що нова допомога від США не надходить, а це означає нові смерті, вичерпання ракет в української ППО та катастрофу. Щобільше, на позицію США дивляться члени НАТО, які можуть стати наступними цілями Росії – Польща, Литва, Латвія та Естонія. Навіть обережні французи та німці визнають, що "ми на волосок від третьої світової війни". В такій ситуації дії Джонсона виглядають, м'яко кажучи, дуже дивно – особливо на фоні того, що робить Путін.

"Путін зі своїми грошима від нафти має набагато більше військових ресурсів, ніж Україна. Ба більше, він не соромиться запустити руки в національне багатство Росії – або вмити кров’ю все її населення. Коли життя інших людей для вас нічого не означає, у вас розв’язані руки", – резюмували авторки.

Як писав "Телеграф", спікера Палати представників США Майка Джонсона, через який зокрема гальмується допомога Україні, можуть усунути з посади після того, як він погодився винести документ на розгляд. Відповідне клопотання вже було подано – його автором стала ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка неодноразово відзначалася проросійськими висловлюваннями.

Нагадаємо, Джонсон надає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через який постійно блокується допомога Україні.

Американські конгресмени з Палати представників мають намір розглянути законопроєкт про воєнну допомогу Україні та Ізраїлю незабаром. Це потрібно, оскільки ситуація зі снарядами у ЗСУ залишається дуже важкою.