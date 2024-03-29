На фоне угрозы для цивилизованного мира поведение Джонсона выглядит, по меньшей мере, очень странно.

В то время, когда российские террористы постоянно атакуют Украину с воздуха, безопасность огромного количества жизней зависит от украинской противовоздушной обороны. В свою очередь, украинская противовоздушная оборона критически зависит от помощи США, однако ее блокирует в Конгрессе "один из самых мощных союзников российского президента Владимира Путина" – трампист Майк Джонсон.

Об этом пишут обозреватели CNN Амелия Гласер и Марси Шор. Журналистки отмечают, что трампизм Джонсона и его верность экс-президенту США привели к катастрофической ситуации, когда миллионы стали заложниками бездействия одного американского политика.

"Майк Джонсон, верный хвалившему Путина Дональду Трампу, держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине. По всей Украине дети постоянно оказываются погребенными под завалами, убиты ракетным обстрелом Кремля. Украинцы знают, что их жизнь зависят от того, вынесет ли Джонсон дополнительный законопроект относительно национальной безопасности на рассмотрение Палаты представителей", – говорится в статье.

Авторы отмечают, что новая помощь от США не поступает, а это означает новые смерти, истощение ракет украинской ПВО и катастрофу. Более того, на позицию США смотрят члены НАТО, которые могут стать следующими целями России – Польша, Литва, Латвия и Эстония. Даже осторожные французы и немцы признают, что "мы на волосок от третьей мировой войны". В такой ситуации действия Джонсона выглядят, мягко говоря, очень странно – особенно на фоне того, что делает Путин.

"Путин со своими деньгами от нефти имеет гораздо больше военных ресурсов, чем Украина. Более того, он не стесняется запустить руки в национальное богатство России – или умыть кровью все ее население. Когда жизнь других людей для вас ничего не значит, у вас развязаны руки", – резюмировали авторы.

Как писал "Телеграф", спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, из-за которого в частности тормозится помощь Украине, могут отстранить от должности после того, как он согласился вынести документ на рассмотрение. Соответствующее ходатайство уже было подано – его автором стала ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин, неоднократно отмечавшаяся пророссийскими высказываниями.

Напомним, Джонсон предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата. Такая позиция совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.

Американские конгрессмены из Палаты представителей намерены рассмотреть законопроект о военной помощи Украине и Израилю в ближайшее время. Это нужно, поскольку ситуация со снарядами в ВСУ остается очень тяжелой.