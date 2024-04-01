Россия преобладает в снарядах и людях, но не сможет это использовать: генерал США объяснил причину

Математически преимущество у россиян есть. Практически использовать ее в полной мере они не способны

Российский террористический режим имеет большое преимущество в снарядах и может ставить в ряды своей армии до 30 тысяч новых единиц личного состава в месяц. Однако Россия не способна использовать это преимущество в полной мере, поскольку у них есть ряд собственных проблем.

Об этом сказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в подкасте Silicon Curtain. Например, отметил генерал, Россия привлекает много новобранцев, но у россиян недостаточно опытных офицеров и сержантов, которые могли бы превратить эту толпу в более или менее эффективное войско.

"Обозреватели много говорят о нехватке боеприпасов в Украине, потерях среди военных, потере Авдеевки, но не так часто можно услышать о настоящих проблемах, которые у России есть со своим войском… Авдеевка пала более месяца назад, а россияне до сих пор не смогли этим воспользоваться", – отметил генерал.

Относительно превосходства россиян в снарядах, Ходжес оценивает его как пять или кое-где десять к одному. Но снова же, россияне не в состоянии адекватно использовать это преимущество, хотя чисто математически оно у них есть – из-за проблем с личным составом и мотивацией. Украинские военные больше мотивированы, чем российские.

"Война — это не только о математике и у кого больше людей — мы проиграли во Вьетнаме и в Афганистане… Украинцы защищают свою Родину, знают местность лучше, чем кто-либо, а россияне — оккупанты и агрессоры", – резюмировал генерал.

Проблему со снарядами Украине решить помогут. Как сообщалось ранее, Чехия закупила около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые начнут передавать украинской армии в ближайшее время, но будут поставлять в течение всего года. Кроме того, по чешской инициативе возможно приобретение еще 700 тысяч боеприпасов из стран за пределами НАТО.

Также Чехия, которая согласилась помочь Украине решить снарядный голод и уже объявила о поставках 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, может расширить программу помощи. Тем самым ВСУ могут получить от этой европейской страны примерно вдвое больше снарядов.

Тем временем Еврокомиссия в рекордно короткие сроки отобрала 31 проект положения ASAP по производству боеприпасов и выделила на них 500 млн евро. Отобранные проекты включают пять различных отраслей: ракеты, снаряды, взрывчатые вещества, порох и сертификация испытаний и восстановление.