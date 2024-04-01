Росія переважає в снарядах та людях, але не зможе це використати: генерал США пояснив причину

Математично перевага в росіян є. Практично використати її повною мірою вони не здатні

Російський терористичний режим має дуже велику перевагу в снарядах та може ставити до лав своєї армії до 30 тисяч нових одиниць особового складу щомісячно. Проте Росія не здатна використовувати цю перевагу повною мірою, оскільки в них є низка власних проблем.

Про це сказав колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес в подкасті Silicon Curtain. Наприклад, зазначив генерал, Росія залучає багато новобранців, але в росіян недостатньо досвідчених офіцерів та сержантів, які могли б перетворити цей натовп на більш-менш ефективне військо.

"Оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, втрати серед військових, втрату Авдіївки, але не так часто можна почути про справжні проблеми, які Росія має зі своїм військом… Авдіївка впала понад місяць тому, а росіяни досі не змогли з цього скористатись", – зазначив генерал.

Щодо переваги росіян у снарядах, Годжес оцінює його як п'ять, або подекуди й десять до одного. Але знову є, росіяни не в змозі адекватно використати цю перевагу, хоча чисто математично вона в них є – через проблеми з особовим складом та мотивацією. Українські військові більше мотивовані, ніж російські.

"Війна — це не лише про математику і хто має більше людей — ми програли у В'єтнамі та в Афганістані… Українці захищають свою Батьківщину, знають місцевість краще, ніж будь-хто, а росіяни — окупанти та агресори", – резюмував генерал.

Проблему зі снарядами Україні вирішити допоможуть. Як повідомлялося раніше, Чехія закупила близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які почнуть передавати українській армії найближчим часом, але постачатимуться протягом усього року. Крім того, за чеською ініціативою можливе придбання ще 700 тисяч боєприпасів із країн за межами НАТО.

Також Чехія, яка зголосилася допомогти Україні вирішити снарядний голод і вже оголосила про постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів, може розширити програму допомоги. Тим самим ЗСУ можуть отримати від цієї європейської країни приблизно вдвічі більше снарядів.

Тим часом Єврокомісія в рекордно короткі терміни відібрала 31 проєкт положення ASAP щодо виробництва боєприпасів і виділила на них 500 млн євро. Відібрані проєкти охоплюють п’ять різних галузей: ракети, снаряди, вибухові речовини, порох та сертифікація випробувань і відновлення.