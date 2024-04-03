Важлива висота: які міста України будуть під загрозою у разі окупації Часового Яру (карта)

Загарбники роблять головну ставку на удари по Часовому Яру КАБами

У разі окупації міста Часів Яр, за який йдуть бої, загарбники зможуть мати вогневий контроль над Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою. Це дасть їм можливість подальшого просування.

Про це сказав командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Суспільне Спротив". За його словами, основний напрямок своїх зусиль противник націлив у напрямку Часового Яру.

"Чому, тому що це панівна висота. Вона дає можливість організувати дві ключові речі. Перше взяти під вогневий контроль решту міст, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки. І організувати плацдарм для подальшого просування", – пояснив Федоренко.

Він додав, що загарбники роблять головну ставку на удари по Часовому Яру КАБами. Саме ця зброя мала вирішальне значення на Авдіївському напрямі.

"Якби не КАБи, чи у нас була можливість збивати ворожу авіацію, Авдіївка встояла б. Якщо на тебе падає 500 кілограмів майже безшумно, це дуже потужний вибух. А якщо вона падає в ціль, у нашу позицію, то дуже малоймовірно, що позиція після того вистоїть", — повідомив командир батальйону.

Разом із завданням авіаударів, як зазначає Федоренко, росіяни також проводять штурми населених пунктів Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку, але без успіхів. Також в Іванівському постійно тривають бої за окремі вулиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники зайшли на висоти міста Часів Яр Донецької області. Аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий сказав, чим це загрожує.