Важная высота: какие города Украины окажутся под угрозой в случае оккупации Часового Яра (карта)

Захватчики делают главную ставку на удары по Часовому Яру КАБами

В случае оккупации города Часов Яр, за который идут бои, захватчики смогут иметь огневой контроль над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Это даст им возможность для дальнейшего продвижения.

Об этом сказал командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Суспільне Спротив". По его словам, основное направление своих усилий противник нацелил в направлении Часового Яра.

"Почему, потому что это господствующая высота. Она дает возможность организовать две ключевые вещи. Первое взять под огневой контроль остальные города, Краматорск, Дружковка, Константиновка. И организовать плацдарм для дальнейшего продвижения", – объяснил Федоренко.

Он добавил, что захватчики делают главную ставку на удары по Часовому Яру КАБами. Именно это оружие имело решающее значение на Авдеевском направлении.

"Если бы не КАБы, или у нас была возможность сбивать вражескую авиацию, Авдеевка устояла бы. Если на тебя падает 500 килограммов почти бесшумно, это очень мощный взрыв. А если она падает в цель, в нашу позицию, то очень маловероятно, что позиция после того выстоит", — сообщил командир батальона.

Вместе с задачей авиаударов, как отмечает Федоренко, россияне также проводят штурмы населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка, но без успехов. Также в Ивановском постоянно идут бои за отдельные улицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики зашли на высоты города Часов Яр Донецкой области. Аналитик проекта DeepState Роман Погорелый сказал, чем это грозит.