Возможен ли авдеевский сценарий в Часовом Яре: аналитик рассказал, что задумали россияне

Захватчики хотят создать предпосылки для захвата города

В настоящее время у россиян нет сил, чтобы повторить авдеевский сценарий в Часовом Яре, однако это возможно во второй половине 2024 года. По крайней мере, нынешние попытки наступления в районе могут свидетельствовать о том, что у них есть такие планы.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель и аналитик Александр Коваленко ("Злой одессит") в своем Telegram-канале. По его словам, этот населенный пункт может вскоре стать самым горячим на всей линии фронта.

По его словам, сейчас возле города формируются условия для проведения наступления, к которым относятся их усилия по захвату Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

По его словам, захват Богдановки позволит оккупанта выйти на северный сектор Часового Яра и через Калиновку перерезать трассу 0506. А захват Ивановского позволит выйти на Ступочки и охватить город с юга. В настоящее время оккупанты держат северо-восточные окраины Богдановки и северо-восточную часть Ивановского.

При этом Коваленко отметил, что на захват Ивановского россияне бросили своих десантников, которым была поставлена задача захватить его любой ценой.

Что касается Клещиевки и Андреевки, то оккупанты нуждаются в них, чтобы обезопасить продвижение по трассе 0504 и не оставлять открытым фланг. Но для этих целей были выделены территориальные подразделения из оккупированных территорий.

"Фактически, без захвата данных сёл и н.п., а точнее того, что от них осталось, катализироваться наступление на Часов Яр не смогут. Точнее, смогут, но результаты такой катализации будут не ахти", — отметил он.

Коваленко добавил, что россияне пытаются закрепиться на восточных окраинах города и используют артиллерию и авиацию для поддержки пехоты. Однако несмотря на преимущество и превосходство в воздухе "закрыть вопрос" Часового Яра в первой половине 2024 года им не удастся.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Алексей Мельник из Центра Разумкова говорил, что сил для того, чтобы перейти в атаку по всей линии фронта у россиян нет, однако он не исключает, что они попытаются прорваться на одном из направлений.