Чи можливий авдіївський сценарій у Часовому Яру: аналітик розповів, що задумали росіяни

Загарбники хочуть створити передумови для захоплення міста

Наразі росіяни не мають сил, щоб повторити авдіївський сценарій у Часовому Яру, проте це можливо у другій половині 2024 року. Принаймні нинішні спроби наступу в районі можуть свідчити, що вони мають такі плани.

Про це розповів військово-політичний оглядач та аналітик Олександр Коваленко ("Злий одесит") у своєму Telegram-каналі. За його словами, цей населений пункт може незабаром стати найгарячішим на всій лінії фронту.

За його словами, зараз біля міста формуються умови для проведення наступу, до яких належать їхні зусилля щодо захоплення Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

За його словами, захоплення Богданівки дозволить окупанту вийти на північний сектор Часового Яру та через Калинівку перерізати трасу 0506. А захоплення Івановського дозволить вийти на Ступочки та охопити місто з півдня. Нині окупанти тримають північно-східні околиці Богданівки та північно-східну частину Іванівського.

При цьому Коваленко зазначив, що на захоплення Іванівського росіяни кинули своїх десантників, яким було поставлено завдання захопити його за всяку ціну.

Що стосується Кліщіївки та Андріївки, то окупанти потребують їх, щоб убезпечити рух по трасі 0504 і не залишати відкритим фланг. Але для цього було виділено територіальні підрозділи з окупованих територій.

"Фактично, без захоплення цих сіл і н.п., а точніше від того, що від них залишилося, каталізувати наступ на Часів Яр не зможуть. Точніше, зможуть, але результати такої каталізації будуть не дуже", — зазначив він.

Коваленко додав, що росіяни намагаються закріпитися на східних околицях міста та використовують артилерію та авіацію для підтримки піхоти. Однак попри перевагу та перевагу в повітрі "закрити питання" Часового Яру у першій половині 2024 року їм не вдасться.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Олексій Мельник із Центру Разумкова говорив, що сил для того, щоб перейти в атаку по всій лінії фронту росіяни не мають, проте він не виключає, що вони спробують прорватися на одному з напрямків.