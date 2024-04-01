У Зеленського пояснили союзникам, чому в Україні не "позиційна війна"

Просто сидіти і чекати не вийде

Твердження про те, що війна Росії проти України, яка може завершитись вже цього року, перейшла у позиційну, — помилкове. Попри відчутні просування будь-якої зі сторін, інтенсивність боїв не знижується.

Тож і ознак зміни активної фази протистояння на заморожену годі й шукати. Про це написав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у X (раніше Twitter — ред.)

"Без ілюзій. Позиційної війни немає (просування немає, але інтенсивність боїв надзвичайно висока), ознак "заморозки" немає. РФ не вирішила своїх основних завдань (серед яких руйнування суверенної держави, захоплення та юридичне закріплення чужих територій, фільтрація/депортація та знищення великих груп нелояльного населення) і тому продовжує ескалацію. РФ кидає всі свої ресурси на війну. Війна такого типу має лише військове рішення", — зауважив він.

Михайло Подяляк наголосив на тому, що сидіти, склавши руки, і чекати не вийде, адже рано чи пізно Європа та західні партнери прийдуть до того, що необхідність нарощення військового потенціалу вже буде неможливо ігнорувати.

"Отже, ще раз: не маймо ілюзій; просто сидіти та чекати не вийде; все одно доведеться різко нарощувати військове виробництво та насичувати Україну паритетною кількістю зброї. Чим швидше, тим ефективніше і матиме кращий вигляд ситуація", — резюмував радник керівника ОП.

Зауважимо, що Україна на полі бою стикнулась зі "снарядним голодом", з яким намагається впоратись. Проте наразі росіяни мають суттєву перевагу в артилерійських боєприпасах. За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1. Але українські бійці навчились воювати не кількістю зброю, а майстерністю використання наявних ресурсів.

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