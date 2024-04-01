У Зеленского объяснили союзникам, почему в Украине не "позиционная война"

Просто сидеть и ждать не получится

Утверждение о том, что война России против Украины, которая может завершиться уже в этом году, перешла в позиционную, — ошибочно. Несмотря на отсутствие ощутимых продвижений какой-либо из сторон, интенсивность боев не снижается.

Поэтому и признаков изменения активной фазы противостояния на замороженную нельзя даже найти. Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в X (ранее Twitter — ред.)

"Без иллюзий. Позиционной войны нет (продвижения нет, но интенсивность боев чрезвычайно высока), признаков "заморозки" нет. РФ не решила своих основных задач (среди которых разрушение суверенного государства, захват и юридическое закрепление чужих территорий, фильтрация/депортация и уничтожение крупных групп нелояльного населения) и потому продолжает эскалацию. РФ бросает все свои ресурсы на войну. Война такого типа имеет только военное решение", — отметил он.

Михаил Подоляк отметил, что сидеть, сложа руки, и ждать не получится, ведь рано или поздно Европа и западные партнеры придут к тому, что необходимость наращивания военного потенциала уже будет невозможно игнорировать.

"Итак, еще раз: у нас нет иллюзий; просто сидеть и ждать не получится; все равно придется резко наращивать военное производство и насыщать Украину паритетным количеством оружия. Чем быстрее, тем эффективнее и будет лучше выглядеть ситуация", — резюмировал советник руководителя ОП.

Заметим, что Украина на поле боя столкнулась со "снарядным голодом", с которым пытается справиться. Однако россияне имеют существенное преимущество в артиллерийских боеприпасах. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1. Но украинские бойцы научились воевать не количеством оружия, а мастерством использования имеющихся ресурсов.

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