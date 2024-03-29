"Ви або перемагаєте, або капітулюєте": британський військовий експерт розкритикував ідею мирних переговорів з Росією

Путін сприймає будь-які переговори, як паузу для підготовки нової війни

Російський диктатор Володимир Путін припинить війну в Україні тільки тоді, коли повністю отримає усю країну. Будь-які мирні переговори з Путіним – це фактична капітуляція, тож Україна зараз має вибір тільки між капітуляцією та війною.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів полковник британської армії, відомий у світі експерт з питань безпеки Глен Грант. Він зазначив, що головна ідея Путіна – це отримання України, будь-яка перерва у бойових діях для нього лише припинення вогню, щоб виграти час.

"А те, що ви називаєте "мирними переговорами", для нього лише припинення вогню. Політичний крок, щоб виграти час, щоб зробити ще щось, чим він займався з 2014 року. Не забувайте, що він робив в Грузії, що він робив з Молдовою, та й будь-де. Він просто скористається часом. Тож миру не буде. Ви або перемагаєте, або капітулюєте. "Мирні переговори" – неправильне словосполучення", – сказав він.

Грант додав, що навіть у випадку, якщо мирні переговори закінчаться вдало і війна припиниться – це не буде довгий мир. Через пару років, або навіть менше, ніж через пару років Путін знову спробує напасти – і відстрочка буде тим менша, чим більше політичних слабин побачить диктатор.

"Я маю на увазі, скільки він дав президенту Порошенку після Мінських домовленостей? Два роки, а потім – знову посилення тиску. І ці два роки він буде продовжувати атакувати в інших сферах. Якщо він не атакуватиме військово, він атакуватиме у сфері PR, атакуватиме банківську систему, намагатиметься зламати IT-системи та робити інші подібні речі. Тож не буде ніякого миру з Путіним – пам’ятайте це!", – резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Чехії "розніс" ідею мирних переговорів між Україною та РФ.

А диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор нібито готова до переговорів щодо України. Однак, як він наголосив, вони мають відбуватися з урахуванням захоплених РФ територій та з гарантами для Москви.