Введення французьких військ в Україну: британський військовий експерт назвав дві умови

За Францією можуть піти й інші країни

Використання військ західних країн для допомоги України можливо лише за двох умов. Найголовнішою з них є можлива атака Росії на країну НАТО.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів полковник британської армії, відомий у світі експерт з питань безпеки Глен Грант. За його словами, якщо РФ атакує НАТО – Франція буде втягнута одразу.

"Друга можлива умова: якщо Росія прорветься і знову піде на Київ або Одесу – можливо, тоді французький президент відправить свої війська на захист. Або принаймні виставить їх як заслон, щоб Росія зрозуміла, що ось та лінія, заходити за яку не дозволено", — зазначив експерт.

Грант нагадав, що було чимало країн, які казали: "Ми не хочемо робити цього ніколи". Водночас він підкреслив, що на війні нема такого поняття, як "ніколи".

"Тож якщо хтось каже: "Ми ніколи не відправимо американські війська на місце подій", — це дурнувата заява, бо ви знати не можете, що це "ніколи" значить у даному разі. І я гадаю: якщо Франція ухвалить рішення, це означатиме, що вона збирається реально воювати, а не просто привезти своїх солдатів у Львів на свята. Але якщо Франція вирішить, що вона збирається воювати чи збирається підійти близько до лінії фронту, щоб позначити лінію для Путіна, куди він має знати, що йому дорога закрита, тоді, гадаю, й інші країни підуть слідом", – зазначив експерт.

Більше про звільнення Залужного, сценарії припинення війни, війська НАТО в Україні та перспективи ЗСУ на фронті читайте у другій частині ексклюзивного інтерв’ю полковника британської армії для "Телеграфу": "Якщо Франція збереться на війну, інші країни підуть слідом — експерт з питань безпеки Глен Грант".

Раніше вийшла перша частина інтерв’ю. У ній експерт з питань безпеки висловився про розпад РФ, чинного та колишнього президентів України, допомогу від Заходу. Читайте більше у матеріалі під назвою "Через два роки Росія почне "тріскатися" — британський експерт з питань безпеки Глен Грант".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Макрон назвав умову, за якої західні війська можуть зайти в Україну. За його словами, це може статися, якщо окупантам вдасться прорвати два важливі напрямки.