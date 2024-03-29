"Ми розв’яжемо проблему": Сирський розповів, коли Україна подолає "снарядний голод"

Україна нарощує спроможності свого ОПК

Наразі росіяни мають суттєву перевагу в артилерійських боєприпасах. Проте Україна працює над розв'язання проблеми "снарядного голоду".

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1.

"Досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує КАБи – керовані авіабомби, які руйнують наші позиції. Крім цього, ворог веде щільний артилерійський та мінометний вогонь… Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є", — зазначив головнокомандувач.

Крім того, за словами Сирського, українські військові максимально використовують перевагу в засобах безпілотної авіації. Водночас він підкреслив, що ворог намагається наздогнати Сили оборони України у цьому ефективному виді зброї.

Говорячи про допомогу союзників, Сирський зазначив, що без такої підтримки, без постачання зброї, боєприпасів, засобів ППО, важкої техніки Україні було б набагато важче воювати з підступним і потужним ворогом. Він наголосив, що Україна була б ще більш вдячна, якби ця допомога надходила швидше і в достатній кількості.

"Але й ми не сидимо склавши руки, а нарощуємо спроможності вітчизняного ОПК. Якщо до його розвитку будуть залучені європейці, в обсягах, які обіцяють, я думаю, ми розв’яжемо з часом проблему "снарядного голоду". Наразі за кількістю новацій та власних розробок зброї, військової техніки і головне – за їхнім практичним використанням на полі бою Україна перебуває в абсолютних лідерах", — підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України, до якої вже долучилися 15 країн Європи та світу, може передати нашим Збройним силам значно більше снарядів, ніж планувалося. Чехія знайшла можливість придбати в інтересах ЗСУ додаткові боєприпаси.