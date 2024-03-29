Рус

"Ми розв’яжемо проблему": Сирський розповів, коли Україна подолає "снарядний голод"

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олександр Сирський
Олександр Сирський. Фото Колаж "Телеграфа"

Україна нарощує спроможності свого ОПК

Наразі росіяни мають суттєву перевагу в артилерійських боєприпасах. Проте Україна працює над розв'язання проблеми "снарядного голоду".

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1.

"Досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує КАБи – керовані авіабомби, які руйнують наші позиції. Крім цього, ворог веде щільний артилерійський та мінометний вогонь… Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є", — зазначив головнокомандувач.

Крім того, за словами Сирського, українські військові максимально використовують перевагу в засобах безпілотної авіації. Водночас він підкреслив, що ворог намагається наздогнати Сили оборони України у цьому ефективному виді зброї.

Говорячи про допомогу союзників, Сирський зазначив, що без такої підтримки, без постачання зброї, боєприпасів, засобів ППО, важкої техніки Україні було б набагато важче воювати з підступним і потужним ворогом. Він наголосив, що Україна була б ще більш вдячна, якби ця допомога надходила швидше і в достатній кількості.

"Але й ми не сидимо склавши руки, а нарощуємо спроможності вітчизняного ОПК. Якщо до його розвитку будуть залучені європейці, в обсягах, які обіцяють, я думаю, ми розв’яжемо з часом проблему "снарядного голоду". Наразі за кількістю новацій та власних розробок зброї, військової техніки і головне – за їхнім практичним використанням на полі бою Україна перебуває в абсолютних лідерах", — підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України, до якої вже долучилися 15 країн Європи та світу, може передати нашим Збройним силам значно більше снарядів, ніж планувалося. Чехія знайшла можливість придбати в інтересах ЗСУ додаткові боєприпаси.

Теги:
#Війна #Снаряди #Олександр Сирський