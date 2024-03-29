"Мы решим проблему": Сырский рассказал, когда Украина преодолеет "снарядный голод"

Украина наращивает возможности своего ОПК

Сейчас у россиян есть существенное преимущество в артиллерийских боеприпасах. Однако Украина работает над решением проблемы "снарядного голода".

Об этом в интервью Укринформу заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1.

"Опыт прошлых месяцев и недель свидетельствует, что враг значительно нарастил активность авиации, применяет КАБ — управляемые авиабомбы, которые разрушают наши позиции. Кроме этого, враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь... Но мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть", — отметил главнокомандующий.

Кроме того, по словам Сырского, украинские военные максимально используют преимущество в средствах беспилотной авиации. В то же время он подчеркнул, что враг пытается догнать Сили обороны Украины в этом эффективном виде оружия.

Говоря о помощи союзников, Сырский отметил, что без такой поддержки, без снабжения оружием, боеприпасами, средствами ПВО, тяжелой техникой Украине было бы гораздо труднее воевать с коварным и мощным врагом. Он подчеркнул, что Украина была бы еще благодарнее, если бы эта помощь поступала быстрее и в достаточном количестве.

"Но и мы не сидим сложа руки, а наращиваем способности отечественного ОПК. Если к его развитию будут вовлечены европейцы, в объемах, которые обещают, я думаю, мы разрешим со временем проблему "снарядного голода". По количеству новаций и собственных разработок оружия, военной техники и главное – по их практическому использованию на поле боя Украина находится в абсолютных лидерах", — подытожил главнокомандующий.

Напомним, чешская инициатива по приобретению боеприпасов для Украины, к которой уже присоединились 15 стран Европы и мира, может передать нашим Вооруженным силам гораздо больше снарядов, чем планировалось. Чехия нашла возможность приобрести в интересах ВСУ дополнительные боеприпасы.