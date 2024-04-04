Война — день 771: оккупанты давят под Бахумутом и раздувают панику в Украине

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают атаковать позиции ВСУ на востоке Украины и ставят в приоритет захват города Часов Яр, что возле Бахмута. В случае успеха эта стратегическая высота позволит им получить преимущество в районе и развить наступление. При этом в западных СМИ появились сообщения о том, что в ВСУ опасаются того, что не смогут удержать российское давление из-за нехватки вооружения и боеприпасов. На фоне этого активизировались и пропагандисты, которые активно пытаются посеять панику среди украинцев сообщениями о наступлении оккупантов на Харьков и атаки со стороны Беларуси.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты запустили дроны с Белгородской области. Около 5 штук было зафиксировано в непосредственной близости от Харькова

00:00 Журналист Андрей Цаплиенко опроверг информацию из сети о том, что россиянам удалось захватить Ивановское (возле Бахмута). Он отметил, что украинские военные в этом районе говорят, что оккупанты контролируют не более 60% населенного пункта.

О том, что происходило 1 апреля, читайте в материале: Война — день 768: россияне "буксуют" на фронте, но продолжают бомбардировки городов

С ситуацией в Украине за 2 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 769: оккупанты прорываются на бахмутском направлении несмотря на потери

Информацию за 3 марта смотрите по ссылке: Война — день 770: оккупанты упорно атакуют позиции ВСУ, а в России звучат взрывы