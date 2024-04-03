Война — день 770: оккупанты упорно атакуют позиции ВСУ, а в России звучат взрывы

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести свое наступление на востоке Украины и концентрируют свои силы возле Авдеевки и Марьинки. Впрочем, эксперты отмечают, что сил для того, чтобы перейти в атаку по всей линии фронта у них нет, однако не исключают, что они попытаются прорваться на одном из направлений. Однако производства оружия и предоставления помощи с запада в Украине пока подтормаживают, а потому стоит ждать, что апрель для ВСУ будет тяжелым. Несмотря на это расслабляться рано и россиянам, поскольку взрывы на их территории звучат все дальше от линии фронта.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Российские БПЛА зафиксированы в Днепропетровской области курсом на Кременчуг. Еще одна группа через Николаевскую область летит в сторону Кировоградской

00:00 Россияне оккупировали Водяное и продвинулись в Ивановском, сообщает DeepState

Информацию за 31 марта смотрите по ссылке: Война — день 767: захватчики продвигаются под Авдеевкой и беспощадно бомбят Украину

О том, что происходило 1 апреля, читайте в материале: Война — день 768: россияне "буксуют" на фронте, но продолжают бомбардировки городов

С ситуацией в Украине за 2 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 769: оккупанты прорываются на бахмутском направлении несмотря на потери