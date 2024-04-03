Війна — день 770: окупанти завзято атакують позиції ЗСУ, а в Росії лунають вибухи

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести свій наступ на сході України та концентрують свої сили біля Авдіївки та Мар’їнки. Втім, експерти зазначають, що сил для того, щоб перейти в атаку по всій лінії фронту, у них немає, проте не виключають, що вони спробують прорватися на одному з напрямків. Однак виробництва зброї та надання допомоги із заходу в Україні поки що пригальмовують, а тому варто чекати, що квітень для ЗСУ буде важким. Попри це розслаблятися рано і росіянам, оскільки вибухи на їхній території лунають все далі від лінії фронту.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російські БПЛА зафіксовано у Дніпропетровській області курсом на Кременчук. Ще одна група через Миколаївську область летить у бік Кіровоградської

00:00 Росіяни окупували Водяне та просунулися в Іванівському, повідомляє DeepState

Інформацію за 31 березня дивіться за посиланням: Війна — день 767: загарбники просуваються під Авдіївкою і нещадно бомбардують Україну

Про те, що відбувалося 1 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 768: росіяни "буксують" на фронті, але продовжують бомбардування міст

Із ситуацією в Україні за 2 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 769: окупанти прориваються на бахмутському напрямку попри втрати