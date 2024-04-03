Війна — день 770: окупанти завзято атакують позиції ЗСУ, а в Росії лунають вибухи
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Оперативно про головне за добу
Росіяни продовжують вести свій наступ на сході України та концентрують свої сили біля Авдіївки та Мар’їнки. Втім, експерти зазначають, що сил для того, щоб перейти в атаку по всій лінії фронту, у них немає, проте не виключають, що вони спробують прорватися на одному з напрямків. Однак виробництва зброї та надання допомоги із заходу в Україні поки що пригальмовують, а тому варто чекати, що квітень для ЗСУ буде важким. Попри це розслаблятися рано і росіянам, оскільки вибухи на їхній території лунають все далі від лінії фронту.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
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00:00 Росіяни окупували Водяне та просунулися в Іванівському, повідомляє DeepState
Інформацію за 31 березня дивіться за посиланням: Війна — день 767: загарбники просуваються під Авдіївкою і нещадно бомбардують Україну
Про те, що відбувалося 1 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 768: росіяни "буксують" на фронті, але продовжують бомбардування міст
Із ситуацією в Україні за 2 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 769: окупанти прориваються на бахмутському напрямку попри втрати