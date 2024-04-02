Новий рекорд для України: що відомо про атаку на Татарстан та які ризики це несе Росії

Зона досяжності значно розширилася

Те, що українські безпілотники вдарили по Нижньокамську та особливій економічній зоні "Алабуга", на території якої збираються іранські дрони "Шахед", у Татарстані, продемонструвала, що дистанція досяжності зросла до 1200 км. Що, своєю чергою, означає, що зона ураження розширилася до Карелії, Татарстану, Башкортостану, всієї Ленінградської, частини Кіровської та Оренбурзької областей.

Цією атакою Україна підтвердила те, що справді має технології та ресурси для ударів углиб РФ. "Телеграф" зібрав основні відомості про обстріл та те, яке значення він має.

За повідомленнями телеграм-каналів, удару було завдано по особливій економічній зоні "Алабуга" (в 10 км від міста Єлабуга) вранці о 5:45. Вже за пів години президент республіки Рустам Мініханов заявив, що дрони атакували не тільки Єлабугу, а й підприємство в Нижньокамську (атакований нафтопереробний завод, який, за даними росЗМІ, належить компанії "Танеко", доньці "Татнафти"). Цілком очікуваною була заява і про те, що все обійшлося без руйнувань на підприємствах і технологічний процес на них не порушений. Але постраждало семеро людей.

За відео прильоту та його наслідків, можна зробити висновок, що найбільше постраждав один із восьми корпусів хостела коледжу "Алабуга Політех" під назвою "Герон". За даними ОЕЗ "Алабуга", їх звели 2022 року для студентів набору 2022-2023 років. А ось цехи, де відбувається складання "Шахедів", знаходяться всього за 300-400 метрів від місця удару .

хостела коледжу "Алабуга Політех" під назвою "Герон". За даними ОЕЗ "Алабуга", їх звели 2022 року для студентів набору 2022-2023 років. А ось . ОЕЗ "Алабуга" — це промислова зона за 10 км від Єлабуги, обладнана владою Татарстану всією необхідною інфраструктурою для підтримки промисловості. У 2021 році там відкрили курси "Алабуга Політех" від Єлабузького політехнічного коледжу для навчання випускників дев’ятих класів найбільш затребуваним професіям, у тому числі робототехніці та електротехніці.

За даними ЗМІ, після початку війни та мобілізації керівництво "Алабуги" вирішило виконати невелике замовлення оборонного відомства, щоб убезпечити співробітників від відправлення на фронт. Після чого почалося складання іранських дронів Shahed 136 під маркою "Герань-2", до якої також залучили студентів курсів "Алабуга Політех". Повноцінне виробництво запрацювало вже до літа 2023 року. Пізніше The Washington Post повідомив, що за перші сім місяців 2023 року було зібрано 300 безпілотників, а до 30 липня 2025 року планується виготовити вже чотири тисячі "Шахедів".

У кадр потрапив також безпілотник, який завдав удару. Російські військові оглядачі пишуть, що найімовірніше для удару використали перероблений у БПЛА-камікадзе або легкомоторний літак типу Cessna, або надлегкий літак української компанії "Аеропракт" А-22 "Летюча лисиця". Військові аналітики РФ також кажуть, що при атаці міг використовуватися легкомоторний літак, перероблений у БПЛА.

або легкомоторний літак типу Cessna, або надлегкий літак української компанії "Аеропракт" А-22 "Летюча лисиця". Військові аналітики РФ також кажуть, що при атаці міг використовуватися легкомоторний літак, перероблений у БПЛА. Джерела "РБК-Україна" та Reuters в українських спецслужбах повідомили, що атаку на Татарстан провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Міноборони України. Ця атака стала новим рекордом для України , адже раніше найбільша дистанція складала близько 900 км. Повідомляється, що уламки після атаки впали на територію "Петербурзького нафтоналивного термінала". За даними росЗМІ, це був БПЛА літакового типу з розмахом крил у шість метрів та поршневим двигуном. Зазначимо, що також атаку прокоментував міністр із галузей стратегічної промисловості України Олександр Камишин. Він заявив, що влучення в ціль здійснив дрон українського виробництва з дальністю польоту 1250 км.

, адже раніше найбільша дистанція складала близько 900 км. Повідомляється, що уламки після атаки впали на територію "Петербурзького нафтоналивного термінала". За даними росЗМІ, це був БПЛА літакового типу з розмахом крил у шість метрів та поршневим двигуном. Зазначимо, що також атаку прокоментував міністр із галузей стратегічної промисловості України Олександр Камишин. Він заявив, що влучення в ціль здійснив дрон українського виробництва з дальністю польоту 1250 км. При дальності атаки в 1200 км у зону поразки українських безпілотників крім Татарстану (разом із Казанню) потрапляють вся Ленінградська область, частина Карелії (зокрема Петрозаводськ), Башкортостану, Костромської, Вологодської, Кіровської та Оренбурзької областей.

Раніше "Телеграф" писав, що дрон, який нібито міг завдати удар по Татарстану, був причетний до атаки в Підмосков’ї. Так, у вівторок, 28 лютого, у Коломенському районі Підмосков’я було виявлено залишки безпілотника, в якому в Росії впізнали нібито ударний БПЛА UJ-22 Airborne. Хоча останнє офіційно так і не було підтверджено, це показує, що безпечних місць у Росії дедалі менше, а ударні можливості ЗСУ зростають.