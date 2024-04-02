Новый рекорд для Украины: что известно об атаке на Татарстан и какие риски это несет России
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Зона досягаемости значительно расширилась
То, что украинские беспилотники ударили по Нижнекамску и особой экономической зоне "Алабуга", на территории которой собираются иранские дроны "Шахед", в Татарстане, продемонстрировала, что дистанция досягаемости выросла до 1200 км. Что в свою очередь означает, что зона поражения расширилась до Карелии, Татарстана, Башкортостана, всей Ленинградской, части Кировской и Оренбургской областей.
Этой атакой Украина подтвердила то, что действительно имеет технологии и ресурсы для ударов вглубь РФ. "Телеграф" собрал основные ведомости об обстрел и том, какое значение он имеет.
По сообщениям телеграм-каналов, удар был нанесен по особой экономической зоне "Алабуга" (в 10 км от города Елабуга) утром в 5:45. Уже спустя полчаса президент республики Рустам Минниханов заявил, что дроны атаковали не только Елабугу, но и предприятие в Нижнекамске (атакован нефтеперерабатывающий завод, который, по данным росСМИ, принадлежит компании "Танеко", дочке "Татнефти"). Вполне ожидаемым было заявление и том, что все обошлось без разрушений на предприятиях и технологический процесс на них не нарушен. Но вот пострадало семь человек.
- По видео прилета и его последствий, можно сделать вывод, что наиболее пострадал один из восьми корпусов хостела колледжа "Алабуга Политех" под названием "Герон". По данным ОЭЗ "Алабуга", их возвели в 2022 году для студентов набора 2022-2023 года. А вот цеха, где происходит сборка"Шахедов", находятся всего в 300-400 метрах от места удара.
- ОЭЗ "Алабуга" – это промышленная зона в 10 км от Елабуги, оборудованная властями Татарстана всей необходимой инфраструктурой для поддержки промышленности. В 2021 году там открыли курсы "Алабуга Политех" от Елабужского политехнического колледжа для обучения выпускников девятых классов наиболее востребованным профессиям, в том числе робототехнике и электротехнике.
- По данным СМИ, после начала войны и мобилизации руководство "Алабуги" решило выполнить небольшой заказ оборонного ведомства, чтобы обезопасить сотрудников от отправки на фронт. После чего началась сборка иранских дронов Shahed 136 под маркой "Герань-2", к которой также привлекли студентов курсов "Алабуга Политех". Полноценное производство заработало уже к лету 2023 года. Позже The Washington Post сообщил, что за первые семь месяцев 2023 года было собрано 300 беспилотников, а к 30 июля 2025 года планируется произвести уже четыре тысячи "Шахедов".
- В кадр попал так же беспилотник, который нанес удар. Российские военные обозреватели пишут, что, вероятнее всего, для удара использовали переделанный в БПЛА-камикадзе либо легкомоторный самолет типа Cessna, либо сверхлегкий самолет украинской компании "Аэропракт" А-22 "Летучая лисица". Военные аналитики РФ так же говорят, что при атаке мог использоваться легкомоторный самолет, переделанный в БПЛА.
- Источники "РБК-Украина" и Reuters в украинских спецслужбах сообщили, что атаку на Татарстан провело Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Эта атака стала новым рекордом для Украины, ведь ранее наибольшая дистанция составляла около 900 км. Сообщается, что обломки после атаки упали на территорию "Петербургского нефтеналивного терминала". По данным росСМИ, это был БПЛА самолетного типа с размахом крыльев в шесть метров и поршневым двигателем. Отметим, что так же атаку прокомментировал министр по отраслям стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Он заявил, что попадание в цель совершил дрон украинского производства с дальностью полета 1250 км.
- При дальности атаки в 1200 км в зону поражения украинских беспилотников помимо Татарстана (вместе с Казанью) попадают вся Ленинградская область, часть Карелии (в том числе Петрозаводск), Башкортостана, Костромской, Вологодской, Кировской и Оренбургской областей.
Ранее "Телеграф" писал, что дрон, который якобы мог совершить удар по Татарстану, был причастен к атаке в Подмосковье. Так во вторник, 28 февраля, в Коломенском районе Подмосковья были обнаружены остатки беспилотника, в котором в россии опознали якобы ударный БПЛА UJ-22 Airborne. Хотя последнее официально так и не было подтверждено, это показывает, что безопасных мест в России становится все меньше, а ударные возможности ВСУ растут.