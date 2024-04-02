Новый рекорд для Украины: что известно об атаке на Татарстан и какие риски это несет России

Зона досягаемости значительно расширилась

То, что украинские беспилотники ударили по Нижнекамску и особой экономической зоне "Алабуга", на территории которой собираются иранские дроны "Шахед", в Татарстане, продемонстрировала, что дистанция досягаемости выросла до 1200 км. Что в свою очередь означает, что зона поражения расширилась до Карелии, Татарстана, Башкортостана, всей Ленинградской, части Кировской и Оренбургской областей.

Этой атакой Украина подтвердила то, что действительно имеет технологии и ресурсы для ударов вглубь РФ. "Телеграф" собрал основные ведомости об обстрел и том, какое значение он имеет.

По сообщениям телеграм-каналов, удар был нанесен по особой экономической зоне "Алабуга" (в 10 км от города Елабуга) утром в 5:45. Уже спустя полчаса президент республики Рустам Минниханов заявил, что дроны атаковали не только Елабугу, но и предприятие в Нижнекамске (атакован нефтеперерабатывающий завод, который, по данным росСМИ, принадлежит компании "Танеко", дочке "Татнефти"). Вполне ожидаемым было заявление и том, что все обошлось без разрушений на предприятиях и технологический процесс на них не нарушен. Но вот пострадало семь человек.

По видео прилета и его последствий, можно сделать вывод, что наиболее пострадал один из восьми корпусов хостела колледжа "Алабуга Политех" под названием "Герон". По данным ОЭЗ "Алабуга", их возвели в 2022 году для студентов набора 2022-2023 года. А вот цеха, где происходит сборка"Шахедов", находятся всего в 300-400 метрах от места удара .

хостела колледжа "Алабуга Политех" под названием "Герон". По данным ОЭЗ "Алабуга", их возвели в 2022 году для студентов набора 2022-2023 года. А вот . ОЭЗ "Алабуга" – это промышленная зона в 10 км от Елабуги, оборудованная властями Татарстана всей необходимой инфраструктурой для поддержки промышленности. В 2021 году там открыли курсы "Алабуга Политех" от Елабужского политехнического колледжа для обучения выпускников девятых классов наиболее востребованным профессиям, в том числе робототехнике и электротехнике.

По данным СМИ, после начала войны и мобилизации руководство "Алабуги" решило выполнить небольшой заказ оборонного ведомства, чтобы обезопасить сотрудников от отправки на фронт. После чего началась сборка иранских дронов Shahed 136 под маркой "Герань-2", к которой также привлекли студентов курсов "Алабуга Политех". Полноценное производство заработало уже к лету 2023 года. Позже The Washington Post сообщил, что за первые семь месяцев 2023 года было собрано 300 беспилотников, а к 30 июля 2025 года планируется произвести уже четыре тысячи "Шахедов".

В кадр попал так же беспилотник, который нанес удар. Российские военные обозреватели пишут, что, вероятнее всего, для удара использовали переделанный в БПЛА-камикадзе либо легкомоторный самолет типа Cessna, либо сверхлегкий самолет украинской компании "Аэропракт" А-22 "Летучая лисица". Военные аналитики РФ так же говорят, что при атаке мог использоваться легкомоторный самолет, переделанный в БПЛА.

либо легкомоторный самолет типа Cessna, либо сверхлегкий самолет украинской компании "Аэропракт" А-22 "Летучая лисица". Военные аналитики РФ так же говорят, что при атаке мог использоваться легкомоторный самолет, переделанный в БПЛА. Источники "РБК-Украина" и Reuters в украинских спецслужбах сообщили, что атаку на Татарстан провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Минобороны Украины. Эта атака стала новым рекордом для Украины , ведь ранее наибольшая дистанция составляла около 900 км. Сообщается, что обломки после атаки упали на территорию "Петербургского нефтеналивного терминала". По данным росСМИ, это был БПЛА самолетного типа с размахом крыльев в шесть метров и поршневым двигателем. Отметим, что так же атаку прокомментировал министр по отраслям стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Он заявил, что попадание в цель совершил дрон украинского производства с дальностью полета 1250 км.

, ведь ранее наибольшая дистанция составляла около 900 км. Сообщается, что обломки после атаки упали на территорию "Петербургского нефтеналивного терминала". По данным росСМИ, это был БПЛА самолетного типа с размахом крыльев в шесть метров и поршневым двигателем. Отметим, что так же атаку прокомментировал министр по отраслям стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Он заявил, что попадание в цель совершил дрон украинского производства с дальностью полета 1250 км. При дальности атаки в 1200 км в зону поражения украинских беспилотников помимо Татарстана (вместе с Казанью) попадают вся Ленинградская область, часть Карелии (в том числе Петрозаводск), Башкортостана, Костромской, Вологодской, Кировской и Оренбургской областей.

Ранее "Телеграф" писал, что дрон, который якобы мог совершить удар по Татарстану, был причастен к атаке в Подмосковье. Так во вторник, 28 февраля, в Коломенском районе Подмосковья были обнаружены остатки беспилотника, в котором в россии опознали якобы ударный БПЛА UJ-22 Airborne. Хотя последнее официально так и не было подтверждено, это показывает, что безопасных мест в России становится все меньше, а ударные возможности ВСУ растут.