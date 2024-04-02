Так далеко дроны еще не залетали: БПЛА атаковали Татарстан, есть прилет по заводу по производству "шахедов" (фото, видео)

Сообщается о пострадавших

Продолжаются атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы — во вторник, 2 апреля, беспилотники ударили по НПЗ и предприятию в Татарстане, где, вероятно, производятся "шахеды". Российские СМИ пишут об ударе двух БПЛА на заводы в Елабуге и Нижнекамске.

Дроны впервые "достали" объекты на таком значительном расстоянии, пишут росСМИ. Расстояние между Украиной и Татарстаном — около 1200 километров. Всего было два удара: на НПЗ "Елаз-Нефтепродукт" и на территории особой экономической зоны "Алабуга" за городом.

Источники "Телеграфа" в ГУР сообщили, что удары по заводу по сборке "шахедов" в Татарстане — операция ГУР. Россияне выпускают их под названием "Герань-2". В результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей. Собеседники "Телеграфа" также подтвердили, что средством атаки были дроны украинского производства.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как рассказали местные жители, взрывы на территории особой экономической зоны "Алабуга" прогремели в районе шести утра. Якобы пострадали завод и общежитие. По предварительным данным, есть пострадавшие.

"По данным местных источников и анонимных "силовых" каналов, были атакованы НПЗ "Елаз-Нефтепродукт" и общежитие ОЭЗ "Алабуга", известное по расследованию "Протокола" производством "шахедов" и использованием рабского труда детей и мигрантов из Африки. Пострадали 6 человек", — пишет SOTA.

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Стоит отметить, что "Алабуга" — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабугском районе Республики Татарстан. Занимает площадь 3903,5 га. Летом 2023 года появилась информация, что Россия строила там завод по производству ударных дронов "шахед".

Российские СМИ также сообщают детали и публикуют фото последствий прилета беспилотника по НПЗ ТАНЕКО в Нижнекамске (Татарстан). Дрон попал в одну из установок, начался пожар. Завод ТАНЕКО компании "Татнефть" был основан в 2005 году, он стал первым НПЗ, построенным с нуля в постсоветской России. В 2022 году он занял пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Объем переработки — 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Как сообщал "Телеграф", прилеты украинских дронов в ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы привели к неприятной для российского террористического режима ситуации. Похоже, что России придется значительно сократить экспорт дизельного топлива из портов в Балтийском и Черном морях.