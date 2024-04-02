Тысяча километров не предел: Федоров заинтриговал заявлением об украинских дронах

Россия может получить удары и по объектам, которые находятся на расстоянии в более чем 1000 километров

Украина увеличила производство дальнобойных дронов примерно в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, у нее на вооружении появились образцы, которые могут поражать объекты на расстоянии более чем в 1000 километров.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью WELT. Он считает, что именно от развития этой технологии будет зависеть то, чем закончится российское вторжение в Украину.

"Большая часть дронов, которые атаковали российские НПЗ, имели радиус поражения от 700 до 1000 километров, но сейчас есть модели, способные пролететь более тысячи километров", — сказал министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что хоть эта технология является критически важной для победы над Россией, но у Украины пока нет технологического превосходства.

Федоров говорит, что на некоторых участках у украинской армии есть преимущество, но на других выигрывают россияне.

Как сообщалось ранее, ВСУ за март значительно нарастили количество применений беспилотников против позиций оккупантов. Так они нанесли с помощью FPV-дронов в полтора раза больше ударов чем в феврале, а также сбросили в три раза больше взрывных "подарков" более традиционным методом.