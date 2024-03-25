В Украине создали многоразовый дрон-бомбер: военные сказали, чем он интересен (фото)

После успешных испытаний дрон получил рекомендации по кодификации по стандартам НАТО от Министерства обороны Украины

Участники кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 создали многоразовый дрон-бомбер под названием Hummel. Его уже успешно используют на разных участках фронта.

Информацию об этом виде техники украинских военных рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, этот БПЛА рекомендовали к кодификации по стандартам НАТО.

Беспилотник может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Военные уже отметили его нестандартные частоты управления, жесткую раму и ножки, благодаря которым дрон совершает мягкую посадку.

"Сейчас команда инженеров разрабатывает разведывательные дроны коптерного типа. Они будут собирать информацию о противнике и обрабатывать ее в реальном времени с помощью искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.

Также Федоров добавил, что команда работает над автоматическим отслеживанием цели. Этот беспилотник будет долетать куда нужно, если потерял управление и прервалось видео.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине создали для военных на фронте новый дрон с неприличным названием. Этот БПЛА уже успел уничтожить вражескую гаубицу Д-30 в Херсонской области.