В Україні створили багаторазовий дрон-бомбер: військові сказали, чим він цікавий (фото)

Після успішних випробувань дрон отримав рекомендації щодо кодифікації стандартів НАТО від Міністерства оборони України

Учасники кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 створили багаторазовий дрон-бомбер під назвою Hummel. Його вже успішно використовують на різних ділянках фронту.

Інформацію про цей вид техніки українських військових розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, цей БПЛА рекомендували до кодифікації за стандартами НАТО.

Безпілотник може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Військові вже відзначили його нестандартні частоти управління, жорстку раму та ніжки, завдяки яким дрон здійснює м’яку посадку.

"Зараз команда інженерів розробляє розвідувальні дрони коптерного типу. Вони будуть збирати інформацію про противника та обробляти її в реальному часі за допомогою штучного інтелекту", — йдеться у повідомленні.

Також Федоров додав, що команда працює над автоматичним відстеженням мети. Цей безпілотник долітатиме куди потрібно, якщо втратив керування та перервалося відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні створили для військових на фронті новий дрон із непристойною назвою. Цей БПЛА вже встиг знищити ворожу гаубицю Д-30 на Херсонщині.