Пролетел 1200 км: что известно о дроне UJ-22 Airborne, якобы нанесшем удары в Татарстане (видео)

В ГУР подтвердили, что атаку совершил дрон украинского производства

Утром 2 апреля в Татарстане Российской Федерации произошло чрезвычайное событие – в Елабуге неизвестные беспилотники атаковали НПЗ и еще одно предприятие. Власти региона уже заявляют о пострадавших и предпочитают не называть объекты атаки, однако стало известно, что второй завод мог производить российские дроны "Герань" — аналог "Шахедов". Изюминку добавляет тот факт, что Елабуга находится в 1200 км от украинской границы.

В БПЛА россияне якобы узнали украинский UJ-22 Airborne от компании "Укрджет". Об этом говорит политический аналитик Павел Нусс. По данным производителя, максимальный радиус действия в автономном режиме у этого дрона – 800 км, а по подсчетам дальность – максимум 1600 км в одну сторону.

Что известно об UJ-22 Airborne и его "визитах" в РФ

UJ-22 Airborne это многоцелевой комплекс, который может летать при сложных метеоусловиях и преодолевать враждебные РЭБы. Этот комплекс начали разрабатывать еще до полномасштабного вторжения — кроме ударного применения он может быть задействован в разведке и поисково-спасательных работах. Он уже был задействован в некоторых операциях — его обвиняли россияне в атаках на Москву в мае 2023 года, подобные летательные аппараты россияне находили и раньше, однако эта атака на завод произошла дальше от украинской границы — Елабуга находится в 1200 км.

Расстояние до Елабуги

Основные характеристики UJ-22 Airborne:

Радиус действия с передачей данных в режиме реального времени – 100 км

Максимальный радиус действия в автономном режиме – 800 км

Максимальная взлетная масса 85 кг

Имеет максимальную скорость 160 км/ч и крейсерскую скорость 120 км/ч

Лететь он может на высоте от 50 до 6000 метров

В полете может находиться не больше 7 часов.

Полезная нагрузка, которую может перевозить UJ-22 Airborne – 20 кг. То, что именно этот дрон был применен при атаке на завод в Елабуге, не подтверждено официально, однако источники "Телеграфа" в ГУР утверждают, что это были именно дроны украинского производства. Удар пришелся, в том числе и на завод по производству дронов-"шахедов". Использование дальнобойных дронов расширяет предел, куда Украина может достать.

Взрывы после атак беспилотников в РФ

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой дальнобойной украинской дрон "Февраль". Среди прочего именно его россияне обвиняли в ударах по нефтеперерабатывающим заводам, повлекшим дефицит бензина в РФ.