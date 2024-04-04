Момент прильоту по житловому будинку у Харкові потрапив на відео: потужний вибух і вогонь

Загинуло четверо людей

У ніч проти 4 квітня росіяни "шахедами" обстріляли житлові будинки Харкова. Є прильоти у Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах міста. Момент одного з них потрапив на відео.

Як уточнив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов, з 1:16 росіяни випустили по Харкову щонайменше 16 безпілотниками, частину з яких збили сили ППО. Загинули четверо людей. Ще 12 людей отримали травми різного ступеня: троє перебувають у тяжкому стані, у п’ятьох – середні ушкодження, у решти – легкі травми.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, один з російських дронів вдарив по 14-поверховому будинку, зруйновано квартири на декількох поверхах, пошкоджено зовнішню стіну. В іншому місці ворог вдарив двічі — вдруге, коли рятувальники ліквідували наслідки першої атаки, загинуло троє співробітників ДСНС. Серед постраждалих — медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом із бригадою прибула на місце надання допомоги. Поранено також співробітника поліції. У деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом. Також пошкоджено щонайменше три автомобілі ДСНС.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни б’ють Харковом ще й авіабомбами. 30 березня авіабомба впала між житловими будинками та призвела до того, що одна людина отримала поранення.