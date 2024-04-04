В Курську пролунали вибухи: росіяни скаржаться на атаку безпілотників (відео)

Україна офіційно не коментувала нічний нальот безпілотників на Курськ

Російське місто Курськ ввечері 4 квітня не спить через низку сильних вибухів. Росіяни скаржаться на атаку нібито українських безпілотників, російська протиповітряна оборона відбиває атаку, а на місці одного з можливих прильотів вже почалася пожежа.

Про нальот БПЛА повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт та місцеві канали. Останні опублікували відео зі спалахами та звуками сильних вибухів у місті.

Пожежа почалася на території Центрального ринку Курська після особливо сильного вибуху. Місцеві канали пишуть, що це могли впасти нібито уламки збитого безпілотника. Проте можливо, що це впали російські ракети ППО, які дуже часто запускаються росіянами безпосередньо над містом та падають потім цивільним на голову.

Про постраждалих або руйнування внаслідок атаки безпілотників нічого не відомо. Україна офіційно не коментувала нічний нальот на місто.

Як повідомляв "Телеграф", у місті Строітєль у Бєлгородській області впав розгінний блок російської ракети. Внаслідок події є постраждала. Інцидент стався у неділю, 18 березня.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Бєлгородській області село Козинка стерте з лиця землі. Армія РФ знищила свій же населений пункт, як знищила Бахмут, Авдіївку та інші українські міста.