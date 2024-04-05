Не тільки Курськ: в Ростовській області під атакою БПЛА аеродром у Морозовську, десятки вибухів (відео)

В деяких районах російського міста пропали світло та вода

В Росії сьогодні активно страждає не тільки Курськ; росіяни заявили про масову атаку безпілотників на місто Морозовськ у Ростовській області, біля якого розташований військовий аеродром російських терористів. Скільки безпілотників атакували аеродром, сказати важко, проте місцеві вже нарахували понад 60 вибухів.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві канали. Також вони написали, що у деяких районах Морозовська після прильотів зникло світло та водопостачання; заявляється, що безпілотники нібито активно збиваються.

Відомо, що на аеродромі Морозовська базується 559-й "гвардійський бомбардувальний авіаційний полк" російських повітряних терористів. У його складі понад 20 бортів Су-34, саме ці літаки вилітають на обстріли східних областей України коригованими авіаційними бомбами (КАБами). Також на ньому базуються літаки Су-24М та деякі інші моделі.

Як повідомляв "Телеграф", прильоти українських дронів до ключових російських нафтопереробних заводів призвели до неприємної для російського терористичного режиму ситуації. Схоже, що Росії доведеться значно скоротити експорт дизельного пального з портів у Балтійському та Чорному морях.

За два місяці, з 24 січня по 25 березня 2024 року, українські Сили оборони вперше провели масштабну операцію з ураження стратегічної галузі російської економіки — нафтопереробних заводів.

Financial Times 22 березня повідомило, що США закликали Україну відмовитися від ударів по російських заводах. Нібито такі дії спричинять зростання ціни на нафту. Крім того, РФ може атакувати у відповідь. В той же день в Кабміні відповіли на прохання США не бити по російським НПЗ.