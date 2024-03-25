Серйозний удар по економіці РФ: голова СБУ поділився досягненнями на ниві нищення ворожих НПЗ

У Кремлі тепер менше можливостей наповнювати воєнний бюджет

Служба безпеки України (СБУ) здійснила 13 успішних операцій в дев'яти регіонах Росії, спрямованих на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Через це Росія скоротила експорт нафтопродуктів.

Про це голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк розповів в інтерв’ю ICTV. Спецслужби продовжують працювати, щоб мінімізувати надходження від експорту, які поповнюють воєнний бюджет Росії.

"Хочу підкреслити, що саме за рахунок нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їхнього бюджету і левова частка воєнного бюджету. Що ми маємо зробити? Зрозуміло, що ми маємо максимального мінімізувати ці надходження і десь "перекрити кисень" пану Путіну. Власне, цим ми і займаємось. Тому проведено ряд успішних операцій відповідними дальнобійними дронами", ― сказав Малюк.

Голова СБУ сказав, що у РФ на 12% знизили видобуток і перероблення нафтопродуктів. Він нагадав, що експорт бензину повністю був зупинений з 1 березня 2024 року, про що офіційно повідомила російська влада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки удару по Куйбишевському НПЗ. Цей завод знаходиться у Самарській області. Після атаки безпілотників 23 березня НПЗ втратив половину обсягів переробки.